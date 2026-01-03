सुलतानपुर में आधी रात को तड़तड़ाईं पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में दो बदमाश घायल
सुलतानपुर में देहात कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार आधी रात पखरौली रेलवे क्रासिंग पर दो बदमाशों को मुठभेड़ में घायल कर दिया। ये बदमाश कार से भाग रहे थे और प ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण, भदैया, सुलतानपुर। देहात कोतवाली के पखरौली रेलवे क्रासिग मोड पर शुक्रवार को पुलिस ने कार से भाग रहे दो बदमाशों को रोका। तो वह पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हुए जिनकी पहचान छह नवंबर को हुऐ ट्रक चोरी के आरोपी के रूप में हुई है।
6 नवंबर 2025 की रात्रि में चांदा टोल प्लाजा के पास ट्रक चोरी हुआ था, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक डीसीएम ट्रक चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना के दौरान इसमें पांच लोगों के सम्मिलित होने की बात प्रकाश में आई थी।
घटना में शामिल दो लोगों को 16/17 नवंबर को मुठभेड़ के दौरान ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। दो जनवरी की रात मुखबिर से सूचना मिली कि उस घटना के दो अभियुक्त एक स्विफ्ट डिजायर कार सफेद रंग की कार से पखरौली रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर एसओजी टीम व थाना कोतवाली देहात द्वारा इनकी घेराबंदी की गयी।
शुक्रवार की आधी रात को घेराबन्दी करने पर इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया जिससे इन दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। दोनो घायल बदमाशो की पहचान मो एहतमान पुत्र जुबेर अहमद निवासी मजडीहा थाना शाहगंज जिला जौनपुर तथा मो अनशर पुत्र मो लियाकत अली निवासी परैला थाना खुटहन जिला जौनपुर के रूप में की गयी है।
दोनों बदमाशों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए सीएचसी लाया गया जिसके बाद जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मामले में पुलिस घटना की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में शामिल बदमाश वर्ष 2023 में चार अभियुक्तों ने थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर में 34 टन सरिया की लूट की एक घटना कारीत की थी, जिसमें चार लोग प्रकाश में आए थे।
इन पांचों अभियुक्तों में से वो चार अभियुक्त भी शामिल है जिसमें से एक अभियुक्त हमारी पकड़ से बाहर है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। देहात कोतवाल धर्मबीर सिह ने बताया कि घटना की अग्रिम कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की जा रही है।
