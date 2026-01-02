सुलतानपुर के 8 पीएम श्री स्कूलों में बनेंगे बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, दिव्यांग के लिए भी विशेष प्रावधान

संवादसूत्र, सुलतानपुर। जिले के आठ पीएम श्री परिषदीय विद्यालयों में बालक व बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे। इसमें कंपोजिट पहाड़पुर कला, कंपोजिट ईरुल, कंपोजिट धनऊपुर, कंपोजिट पहाड़पुर वैश्य, कंपोजिट गौहनिया, कंपोजिट हाजीपट्टी, कंपोजिट ढेमा, कंपोजिट बरासिन शामिल हैं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बालक-बालिका शौचालय ब्लाक कम से कम 100 से 120 बालकों के लिए पर्याप्त होगा। बालक शौचालय में तीन सीट एवं छह यूरिनल के साथ दो वाश वेसिन बनाएं जाएंगे। जबकि बालिका में दो सीट, एक यूरिनल होंगे। शौचालय ब्लाक के साथ एक दिव्यांग शौचालय का भी प्रावधान किया गया है।