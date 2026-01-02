Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सुलतानपुर के 8 पीएम श्री स्कूलों में बनेंगे बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, दिव्यांग के लिए भी विशेष प्रावधान

    By Satya Prakash Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:52 PM (IST)

    सुलतानपुर जिले के आठ पीएम श्री परिषदीय विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवादसूत्र, सुलतानपुर। जिले के आठ पीएम श्री परिषदीय विद्यालयों में बालक व बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे। इसमें कंपोजिट पहाड़पुर कला, कंपोजिट ईरुल, कंपोजिट धनऊपुर, कंपोजिट पहाड़पुर वैश्य, कंपोजिट गौहनिया, कंपोजिट हाजीपट्टी, कंपोजिट ढेमा, कंपोजिट बरासिन शामिल हैं।

    बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बालक-बालिका शौचालय ब्लाक कम से कम 100 से 120 बालकों के लिए पर्याप्त होगा। बालक शौचालय में तीन सीट एवं छह यूरिनल के साथ दो वाश वेसिन बनाएं जाएंगे। जबकि बालिका में दो सीट, एक यूरिनल होंगे। शौचालय ब्लाक के साथ एक दिव्यांग शौचालय का भी प्रावधान किया गया है।