यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, छात्र समेत दो की मौत और 10 घायल
सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक स्कार्पियो का टायर फटने से वह पलट गई जिसमें 10 लोग घायल हो गए। सभी घायल बिहार के रहने वाले हैं। एक अन्य घटना में दोस्तपुर में एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति की भी एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण टीम, सुलतानपुर। हरियाणा से बिहार जा रही स्कॉर्पियो का टायर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फटने से पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। सभी बिहार के रहने वाले हैं। वहीं, अन्य हादसों में छात्र समेत दो लोगों की मौत हो गई।
दोस्तपुर में बिहार के सुपौल जिले के थाना पिपरा बाजार अंतर्गत मकरोय गांव निवासी नारायण कामत के पुत्र सिकेश की हरियाणा में मृत्यु हो गई थी। गांव व परिवार के लोग वहां से शव लेकर बिहार लौट रहे थे।
शव आगे एंबुलेंस में था, परिवारजन पीछे स्कॉर्पियो में थे। इसे रामविलास कामत चला रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 174 किमी पर वाहन का पिछला टायर फट गया और वह अनियंत्रित होकर पलट गया।
मौके पर पहुंचे यूपीडा के गश्ती दल ने एंबुलेंस से घायलों को तत्काल सीएचसी पहुंचाया। घायलों में त्रिफला, द्रोपती,विनोद,दुर्गानंद कामत,चंदन, रामविलास कामत, मनोज,तान्या, नारायण कामत,मालती देवी हैं।
गंभीर रूप से घायल त्रिफला, विनोद, चंदन व तान्या को जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर कर दिया गया। अन्य का इलाज सीएचसी में हुआ। दोस्तपुर एसओ अनिरुद्ध सिंह ने हादसे की पुष्टि की है।
वहीं, रविवार की रात दुकान से घर जा रहे दादूपुर गांव निवासी बेचन दुबे की बाइक को मसुरन स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
अखंडनगर में प्राणनाथपुर बछेड़िया निवासी विकास उपाध्याय पुत्र विपिन उपाध्याय सोमवार सुबह आठ बजे चचेरे भाई उत्कर्ष उपाध्याय के साथ घर से अखंडनगर बाजार सामान खरीदने गए थे। लौटते समय चौराहे से करीब 500 मीटर दूर दोस्तपुर रोड पर सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई।
टक्कर में विकास गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि, उत्कर्ष बाल-बाल बच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वह कक्षा 10 में पढ़ते थे। थाना प्रभारी दीपक कुशवाहा ने बताया अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।
