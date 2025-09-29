यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, छात्र समेत दो की मौत और 10 घायल

जागरण टीम, सुलतानपुर। हरियाणा से बिहार जा रही स्कॉर्पियो का टायर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फटने से पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। सभी बिहार के रहने वाले हैं। वहीं, अन्य हादसों में छात्र समेत दो लोगों की मौत हो गई।

दोस्तपुर में बिहार के सुपौल जिले के थाना पिपरा बाजार अंतर्गत मकरोय गांव निवासी नारायण कामत के पुत्र सिकेश की हरियाणा में मृत्यु हो गई थी। गांव व परिवार के लोग वहां से शव लेकर बिहार लौट रहे थे।

शव आगे एंबुलेंस में था, परिवारजन पीछे स्कॉर्पियो में थे। इसे रामविलास कामत चला रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 174 किमी पर वाहन का पिछला टायर फट गया और वह अनियंत्रित होकर पलट गया।

मौके पर पहुंचे यूपीडा के गश्ती दल ने एंबुलेंस से घायलों को तत्काल सीएचसी पहुंचाया। घायलों में त्रिफला, द्रोपती,विनोद,दुर्गानंद कामत,चंदन, रामविलास कामत, मनोज,तान्या, नारायण कामत,मालती देवी हैं।

गंभीर रूप से घायल त्रिफला, विनोद, चंदन व तान्या को जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर कर दिया गया। अन्य का इलाज सीएचसी में हुआ। दोस्तपुर एसओ अनिरुद्ध सिंह ने हादसे की पुष्टि की है।

वहीं, रविवार की रात दुकान से घर जा रहे दादूपुर गांव निवासी बेचन दुबे की बाइक को मसुरन स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।