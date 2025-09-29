अमेठी में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है अपराधी, पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल
अमेठी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति भाग रहा है जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जिससे वह घायल हो गया। पूछताछ में उसने कई चोरियां कबूल कीं। पुलिस ने उसके पास से हथियार और नकदी बरामद की है।
जागरण संवाददाता, अमेठी। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी की रविवार देररात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में अपराधी को गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। पुलिस कर्मियों ने घायल अपराधी का इलाज कराकर पूछताछ की।
कोतवाल रवि कुमार सिंह, स्वाट प्रभारी अनूप कुमार सिंह व सर्विलांस प्रभारी दयाशंकर मिश्र रविवार की देररात वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान वायरलेस सेट पर बताया गया कि नौगिरवा चौराहे पर पुलिस चेकिंग से बचते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति काली बाइक से मुंशीगंज की तरफ भाग रहा है।
पुलिस टीम ने नौगिरवा से मुंशीगंज नहर पटरी पर घेराबंदी कर ली। सामने से आ रहे अपराधी ने पुलिस को देख बाइक मोड़ कर भागने का प्रयास करने लगा। तभी बाइक फिसल कर गिर गई। अपराधी ने पुलिस टीम पर तमंचा से फायर कर दिया।
जवाबी कार्रवाई में अपराधी को गोली लग गई और वह जमीन पर गिर गया। घायल अपराधी की पहचान मुंशीगंज के बानथान निवासी अरुण पुत्र बैजनाथ के रूप में हुई।
पूछताछ में अपराधी ने जिले में कई जगह पर चोरियां करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, खाली खोखा, मोबाइल व 1,400 रुपये नकद जब्त करते हुए बाइक सीज कर दी।
