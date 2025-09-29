सुलतानपुर बदमाशों ने युवक को बनाया बंधक, लाखों के आभूषण लूटकर हुए फरार

सुल्तानपुर के दोस्तपुर में रविवार रात बदमाशों ने एक घर में धावा बोला। छत के रास्ते घुसकर उन्होंने एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और एक युवक को बंधक बना लिया। इसके बाद वे लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

संवाद सूत्र, दोस्तपुर (सुलतानपुर)। रविवार की रात बदमाशों ने रोहियावां गांव में धावा बोला। एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर व युवक को बंधक बनाकर लाखों के आभूषण लूट ले गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धर्मेंद्र निषाद के घर में बदमाश छत से होकर घुसे।

गैलरी में सो रही महिला लक्ष्मी को नशीला पाउडर सुंघाकर बेहोश कर दिया। लघुशंका करने गए परिवार के सदस्य सत्यम जैसे ही कमरे में पहुंचे, मौजूद तीन बदमाशों ने उन्हें पकड़कर हाथ-पैर बांध, मुंह में कपड़ा ठूंसकर बंधक बना लिया। इसके बाद आराम से बाक्स का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के लाखों के आभूषण समेट ले गए।

बदमाश दूसरे कमरे में जा रहे थे, तभी दुर्गापूजा देखकर परिवार के अन्य सदस्य वापस लौट आए। मौके की नजाकत भांप बदमाश भाग निकले। सत्यम ने किसी तरह कमरे में रखे स्टैंड फैन को पैर से गिराया। आवाज सुनकर परिवारजन कमरे में घुसे तो उनको बंधा देख दंग रह गए।