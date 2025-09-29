Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुलतानपुर बदमाशों ने युवक को बनाया बंधक, लाखों के आभूषण लूटकर हुए फरार

    By surya pratap singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:41 PM (IST)

    सुल्तानपुर के दोस्तपुर में रविवार रात बदमाशों ने एक घर में धावा बोला। छत के रास्ते घुसकर उन्होंने एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और एक युवक को बंधक बना लिया। इसके बाद वे लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    युवक को बंधक बनाकर लाखों के आभूषण लूट ले गए बदमाश

    संवाद सूत्र, दोस्तपुर (सुलतानपुर)। रविवार की रात बदमाशों ने रोहियावां गांव में धावा बोला। एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर व युवक को बंधक बनाकर लाखों के आभूषण लूट ले गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धर्मेंद्र निषाद के घर में बदमाश छत से होकर घुसे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गैलरी में सो रही महिला लक्ष्मी को नशीला पाउडर सुंघाकर बेहोश कर दिया। लघुशंका करने गए परिवार के सदस्य सत्यम जैसे ही कमरे में पहुंचे, मौजूद तीन बदमाशों ने उन्हें पकड़कर हाथ-पैर बांध, मुंह में कपड़ा ठूंसकर बंधक बना लिया। इसके बाद आराम से बाक्स का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के लाखों के आभूषण समेट ले गए।

    बदमाश दूसरे कमरे में जा रहे थे, तभी दुर्गापूजा देखकर परिवार के अन्य सदस्य वापस लौट आए। मौके की नजाकत भांप बदमाश भाग निकले। सत्यम ने किसी तरह कमरे में रखे स्टैंड फैन को पैर से गिराया। आवाज सुनकर परिवारजन कमरे में घुसे तो उनको बंधा देख दंग रह गए।

    उन्हें बंधन मुक्त किया। लक्ष्मी की हालत गंभीर देख रात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया। थाना प्रभारी अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी है, रात में पुलिस टीम गई थी। अभी तहरीर नहीं पड़ी है।

    यह भी पढ़ें- यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, छात्र समेत दो की मौत और 10 घायल