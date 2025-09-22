महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार की योजनाएँ विफल होती दिख रही हैं। सुल्तानपुर में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया जिसके कारण उसने पेड़ के नीचे बच्ची को जन्म दिया। बाद में अस्पताल कर्मियों ने माँ और बच्ची को वार्ड में शिफ्ट किया। चिकित्साधिकारी ने बताया कि महिला का हीमोग्लोबिन कम था इसलिए उसे रेफर किया गया था। जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं।

संवाद सूत्र, लंभुआ (सुलतानपुर)। महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जहां केंद्र व प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, वहीं जरूरतमंदों को इसका लाभ जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसा की एक वाक्या सोमवार को सीएचसी में सामने आया। स्वास्थ्य कर्मियों के टालमटोल के कारण भटकती गर्भवती का प्रसव पेड़ के नीचे ही हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामपुर निवासी विपुल तिवारी के परिवारजन बहू को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए। यहां पर मौजूद स्टाफ नर्स से पीड़िता को भर्ती कर लेने का निवेदन किया। परिवारजन का कहना है कि स्टाफ नर्स ने हालत गंभीर बताते हुए बाहर दिखाने की बात कहकर भर्ती करने से मना कर दिया। बेबसी में बाहर टहल रही गर्भवती को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी और उसने बाहर ही पेड़ के नीचे बच्ची को जन्म दिया।