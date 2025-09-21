बिजली में फाल्ट आने पर 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा मोबाइल ट्रांसफार्मर, खराबी होने पर तुरंत आएंगे कर्मी

सुल्तानपुर में दुर्गापूजा के दौरान बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग ने तीन मोबाइल ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त किया है। खराबी की सूचना पर 10 मिनट के अंदर बिजलीकर्मी ट्रांसफार्मर लेकर पहुंचेंगे। सप्तमी से शुरू होने वाले महोत्सव के लिए ट्री कटिंग और तारों की मरम्मत की जा रही है।

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। बिजली विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर में खराबी या अन्य फाल्ट आने की दशा में 400 केवीए क्षमता के तीन मोबाइल ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त किया गया है। दुर्गापूजा में कहीं भी खराबी की सूचना पर 10 मिनट के अंदर बिजलीकर्मी मोबाइल ट्रांसफार्मर लेकर पहुंचेंगे।

सप्तमी से शुरू होने वाले दुर्गापूजा महोत्सव में रोशनी की असुविधा न हो इसके लिए बीते 15 दिनों से ट्री कटिंग, जर्जर तारों को ठीक करने और इंसुलेटर बदलने के लिए दो से चार घंटे की घोषित कटौती कर बिजलीकर्मी मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। रविवार को दरियापुर उपकेंद्र से जुड़े मुहल्लों और गांवों में दो घंटे की घोषित कटौती की गई थी।