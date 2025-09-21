Language
    बिजली में फाल्ट आने पर 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा मोबाइल ट्रांसफार्मर, खराबी होने पर तुरंत आएंगे कर्मी

    By surya pratap singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:04 PM (IST)

    सुल्तानपुर में दुर्गापूजा के दौरान बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग ने तीन मोबाइल ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त किया है। खराबी की सूचना पर 10 मिनट के अंदर बिजलीकर्मी ट्रांसफार्मर लेकर पहुंचेंगे। सप्तमी से शुरू होने वाले महोत्सव के लिए ट्री कटिंग और तारों की मरम्मत की जा रही है।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। बिजली विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर में खराबी या अन्य फाल्ट आने की दशा में 400 केवीए क्षमता के तीन मोबाइल ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त किया गया है। दुर्गापूजा में कहीं भी खराबी की सूचना पर 10 मिनट के अंदर बिजलीकर्मी मोबाइल ट्रांसफार्मर लेकर पहुंचेंगे।

    सप्तमी से शुरू होने वाले दुर्गापूजा महोत्सव में रोशनी की असुविधा न हो इसके लिए बीते 15 दिनों से ट्री कटिंग, जर्जर तारों को ठीक करने और इंसुलेटर बदलने के लिए दो से चार घंटे की घोषित कटौती कर बिजलीकर्मी मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। रविवार को दरियापुर उपकेंद्र से जुड़े मुहल्लों और गांवों में दो घंटे की घोषित कटौती की गई थी।

    दुर्गापूजा महोत्सव मनाने के लिए जिले की 132 समितियों के पदाधिकारी पंडालों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। यहां पंडालों की सजावट और प्रकाश की व्यवस्था के लिए समिति के लोग प्राइवेट बिजली मैकेनिक का सहयोग ले रहे हैं। अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि तीन मोबाइल ट्रांसफार्मर इस समय दुरुस्त कराए गए है।

    किसी भी पूजा समिति की बिजली आपूर्ति की समस्रूा आने पर 10 मिनट के अंदर बिजलीकर्मी मोबाइल ट्रांसफार्मर लेकर मौके पर पहुंचेंगे। इसके लिए सभी अवर अभियंता और उप खंड अधिकारी को निर्देश दिए गए है।

