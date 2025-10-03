घर वालों के सामने क्या हरकत कर रही थी पत्नी? पति ने मना किया तो फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में नीतू कोल नामक महिला ने शराब पीने से मना करने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को शराब पीने से टोका था जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। गांव के एक युवक ने परिवार को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के डाला बारी गांव निवासी 46 वर्षीय नीतू कोल ने गुरुवार को दोपहर बाद घर से करीब तीन सौ मीटर दूर बबूल के पेड़ से रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। पति ने उसे शराब पीने से मना किया था, जिससे क्षुब्ध होकर यह कदम उसने उठाया। जानकारी पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

बारी निवासी फूलचंद कोल ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ में रहकर क्रशर प्लांट में मशीन चलाता है। बारी में उसकी पत्नी छह बच्चों के साथ रहती है। वह बचपन में अपने मामा रामजी से मिला था। एक सप्ताह पूर्व उसके मामा चित्रकूट से उससे मिलने बारी गांव आए हुए थे।

इस पर वह भी छत्तीसगढ़ से मामा से मिलने घर आ गया। गुरुवार को दोपहर बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इस दौरान मामा के सामने ही उसकी पत्नी नीतू शराब पीने लगी। इस पर उसने पत्नी को डांटा और कहा कि जब तक मामा यहां हैं, उसे शराब नहीं पीना है।

फूूलचंद का कहना है कि वह लोग खाना खा रहे थे, तभी उसकी पत्नी घर से बाहर निकल गई। सभी ने सोचा कि वह किसी काम से बाहर गई होगी। खाकर सभी लोग आराम करने लगे। इसी दौरान गांव के एक युवक ने उसकी बेटी को फोन कर पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहां है।