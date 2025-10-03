बहू पर आ गया ससुर का दिल, बेटे की मौत के बाद करने लगा ये अजीब जिद; समधियों के उड़े होश

गोंडा के परसपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक विधवा के ससुर ने अपनी ही पुत्रवधू से शादी करने का प्रयास किया। महिला के पति ने ससुर के दुर्व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी ससुर और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

संवादसूत्र, परसपुर (गोंडा)। जिस घर में दूल्हा बनकर बेटा विवाह करने गया था। युवक की मृत्यु हो जाने के बाद उसी घर में विधवा का ससुर अपनी पुत्रवधू से शादी करने पहुंच गया। पुत्रवधू की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित ससुर समेत तीन लोगों पर मुकदमा कर सभी को गिरफ्तार किया है।

सकरौर की रहने वाली रजनी ने दी गई तहरीर में कहा कि उसकी शादी एक जून 2023 को जिला बाराबंकी थाना टिकैतनगर के बांसगांव के रहने वाले अर्जुन से हुई थी। उसके एक वर्ष का बेटा भी है। परिवार के भरण पोषण के लिए पति चंदीगढ़ मजदूरी करने चला गया।