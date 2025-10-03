बहू पर आ गया ससुर का दिल, बेटे की मौत के बाद करने लगा ये अजीब जिद; समधियों के उड़े होश
गोंडा के परसपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक विधवा के ससुर ने अपनी ही पुत्रवधू से शादी करने का प्रयास किया। महिला के पति ने ससुर के दुर्व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी ससुर और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
संवादसूत्र, परसपुर (गोंडा)। जिस घर में दूल्हा बनकर बेटा विवाह करने गया था। युवक की मृत्यु हो जाने के बाद उसी घर में विधवा का ससुर अपनी पुत्रवधू से शादी करने पहुंच गया। पुत्रवधू की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित ससुर समेत तीन लोगों पर मुकदमा कर सभी को गिरफ्तार किया है।
सकरौर की रहने वाली रजनी ने दी गई तहरीर में कहा कि उसकी शादी एक जून 2023 को जिला बाराबंकी थाना टिकैतनगर के बांसगांव के रहने वाले अर्जुन से हुई थी। उसके एक वर्ष का बेटा भी है। परिवार के भरण पोषण के लिए पति चंदीगढ़ मजदूरी करने चला गया।
पति की गैरमौजूदगी में ससुर उस पर बुरी नजर रखने लगा। यह बात उसने फोन से पति को बताई। पति चंदीगढ़ से घर आया और पिता के दुर्व्यवहार से आहत होकर 15 अगस्त को जहर खाकर जान दे दी।
पति की मृत्यु के बाद रजनी बेटे को लेकर मायके चली आई लेकिन, ससुर ने उसका पीछा यहां भी नहीं छोडा और बुधवार को साड़ी, मिठाई व वरमाला के साथ दो अन्य सहयोगियों को लेकर उसके मायके पहुंच गया और पुत्रवधू के पिता रामदेव पर शादी का दबाव बनाने लगा।
बेटी का पिता थाना पर चौकीदार है। उसने सारी बातें पुलिस को बताई। थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि ससुर शिवचरन व उसके सहयोगी शिशुपाल व फूलचंद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।
