    पत्नी ने ससुराल जाने के लिए कही ऐसी बात की पति हो गया नाराज, फंदे से लटककर दे दिया जान

    By Premshankar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    चंदौली के चकिया में पत्नी के तुरंत ससुराल जाने से मना करने पर पति ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सोनभद्र निवासी बद्रीनारायण पत्नी रोशनी को लेने आए थे लेकिन रोशनी ने अगले दिन चलने को कहा। इससे नाराज बद्रीनारायण ने साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    पत्नी ने एक दिन बाद ससुराल जाने को कहा तो पति ने दे दी जान।

    जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। पत्नी ने एक दिन बाद ससुराल जाने को कहीं तो पति ने गले में साड़ी का फंदा लगाकर पेड़ से लटक कर जान दे दी। घटना कोतवाली क्षेत्र के मझराती गांव की है। सोनभद्र के चिरुई गांव निवासी बद्रीनारायण अपनी पत्नी रोशनी को घर ले जाने के लिए आया था।

    बद्रीनारायण के बड़े भाई भगवानदास का विवाह एक अक्टूबर 2025 को मझराती निवासी रोशनी से हुआ था। भगवानदास का निधन हो के बाद अपने देवर बद्रीनारायण के साथ पत्नी बनकर रहती थी। रोशनी को बद्रीनारायण एक सप्ताह पहले मायके छोड़ने आया था।

    इसके बाद पुनः मझराती आया और रोशनी को अपने घर चलने के लिए कहा। लेकिन रोशनी जाने से इनकार करते हुए दूसरे दिन चलने की बात कही। जिस पर नाराज बद्रीनारायण ने गांव के एक पेड़ पर साड़ी का फंदा लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली।

    पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

    कहा कि रोशनी जाने से इनकार करते हुए दूसरे दिन चलने की बात कही। जिस पर नाराज बद्रीनारायण ने गांव के एक पेड़ पर साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया।

