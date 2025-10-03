Language
    बच्चा चोरी की अफवाह फैलते ही ग्रामीणों ने दो साधुओं को पकड़ा, सूचना मिलने ही पुलिस ले गई थाने

    By Pradeep kumar singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:48 PM (IST)

    चंदौली के नोनार गांव में बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने भीक्षाटन कर रहे दो साधुओं को पकड़कर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साधुओं को छुड़ाया और थाने ले गई। पूछताछ में पता चला कि वे महावत समाज के हैं। कोतवाल ने घटना को अफवाह बताया और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

    बच्चा चोरी के अफवाह पर ग्रामीणों ने दो साधु को पकड़ा।

    जागरण संवाददाता, सकलडीहा (चंदौली)। नोनार (तुलसी आश्रम) गांव में गुरुवार को बच्चा चोरी होने की अफवाह फैलते ही खलबली मच गई। अफवाह के चलते ग्रामीणों ने गांव में भीक्षाटन कर रहे दो साधुओं को पकड़ लिया और जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों साधुओं को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ थाने ले आई।

    पुलिस ने इस पूरी घटना को महज अफवाह बताया है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। इस घटना को लेकर कोतवाली पुलिस और पीआरबी की टीम घंटो परेशान रही।

    गुरुवार की दोपहर करीब चार बजे नोनार गांव में दो साधु अलग-अलग गलियों में भिक्षाटन कर रहे थे। भीख मांगते हुए जब वे एक घर के पास पहुंचे तो एक महिला ने उन्हें खाने का सामान दिया।

    बताया जाता है कि साधु ने दिए गए सामान को कम बताते हुए और अधिक की मांग की। जिस पर महिला ने हाथ जोड़कर असमर्थता जताई। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और अचानक ग्रामीणों ने साधुओं पर बच्चा छीनने का आरोप लगाते हुए शोरगुल मचाना शुरू कर दिया।

    देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई और दोनों साधुओं को पकड़ लिया गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आक्रोशित भीड़ से दोनों साधुओं को निकालकर थाने लाई।

    पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दोनों महावत समाज के हैं और दिलदारनगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोतवाल दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चा चोरी की घटना पूरी तरह से अफवाह है। मामले की जांच की जा रही है। जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।