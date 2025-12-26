Language
    यूपी में दर्दनाक हादसा: खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, दो सगे भाइयों समेत 3 की मौत

    By Prashant Kumar Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:42 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब एक तेज रफ्तार बाइक खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से ज ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के धोबही गांव के पास गुरुवार की शाम दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। स्टेट हाईवे राबर्ट्सगंज–खलियारी मार्ग पर सड़क किनारे बांस लादकर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से तेज रफ्तार पल्सर बाइक जा घुसी।

    टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार युवकों में केवल चालक ने हेलमेट लगाया था।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह ट्रैक्टर-ट्रॉली को देखकर खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तीन युवकों की जान जा चुकी थी।

    सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को जिला अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने 24 वर्षीय रवि शर्मा उनके छोटे भाई 22 वर्षीय मनीष शर्मा पुत्र रमेश शर्मा निवासी राजगढ़, मीरजापुर व 18 वर्षीय शुभम पुत्र बाबूलाल निवासी दरबान, राजगढ़ को मृत घोषित कर दिया।

    गंभीर रूप से घायल 19 वर्षीय अविनाश शर्मा पुत्र रामनरेश शर्मा निवासी राजगढ़ को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।

    थाना प्रभारी माधव सिंह ने बताया कि चारों युवक गुरुवार की सुबह पल्सर बाइक से नई बाजार स्थित कुसुमहा गांव ननिहाल गए थे। लौटते समय नई बाजार चौकी क्षेत्र अंतर्गत धोबही अपछोर गांव के पास सड़क किनारे बिना किसी चेतावनी संकेत के खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गए।

    प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और दृश्यता कम होना हादसे की वजह मानी जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के स्वजनों में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की तलाश की जा रही है।

