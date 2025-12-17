'अम्मी-पापा मुझे माफ करना', सुसाइड नोट लिख बैंक कर्मी ने दे दी जान, 28 दिसंबर को होने वाली थी शादी

जागरण संवाददाता सोनभद्र। वाराणसी निवासी केनरा बैंक के सहायक प्रबंधक 30 वर्षीय अब्बास अहमद जैदी का शव मंगलवार की देर रात राबर्ट्सगंज के सिविल लाइन रोड पर स्थित न्यू सवेरा होटल के कमरे में काले रंग के मफलर से पंखे के सहारे लटकता मिला।

जानकारी पर सीओ रणधीर मिश्रा और फाेरेंसिक टीम ने मौके की जांच की। मृतक के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा है कि 'अम्मी पापा मुझे माफ करना'। साथ ही उसमें किसी लोन का जिक्र है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वजन की मानें तो वह पहले भी डिप्रेशन में था। उसकी 28 दिसंबर को शादी होने थी। वह वाराणसी गोविंदपुरा दालमंडी के निवासी थे।