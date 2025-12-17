'अम्मी-पापा मुझे माफ करना', सुसाइड नोट लिख बैंक कर्मी ने दे दी जान, 28 दिसंबर को होने वाली थी शादी
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बैंक कर्मी ने सुसाइड नोट लिखकर जान दे दी। मृतक की शादी 28 दिसंबर को होने वाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुसाइड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता सोनभद्र। वाराणसी निवासी केनरा बैंक के सहायक प्रबंधक 30 वर्षीय अब्बास अहमद जैदी का शव मंगलवार की देर रात राबर्ट्सगंज के सिविल लाइन रोड पर स्थित न्यू सवेरा होटल के कमरे में काले रंग के मफलर से पंखे के सहारे लटकता मिला।
जानकारी पर सीओ रणधीर मिश्रा और फाेरेंसिक टीम ने मौके की जांच की। मृतक के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा है कि 'अम्मी पापा मुझे माफ करना'। साथ ही उसमें किसी लोन का जिक्र है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वजन की मानें तो वह पहले भी डिप्रेशन में था। उसकी 28 दिसंबर को शादी होने थी। वह वाराणसी गोविंदपुरा दालमंडी के निवासी थे।
केनरा बैंक के मकबूल आलम रोड, वाराणसी स्थित मंडल कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर पद पर तैनात थे। स्वजन की मानें तो सोमवार को अब्बास बैंक के कार्य से सोनभद्र में आए थे। यहां उन्होंने परासी स्थित शाखा में जाकर कर्मचारियों से बैंक के कार्य संबंधी जानकारी ली थी।
इसके बाद मुडिलाडीह डिग्री कॉलेज पहुंचकर खाता खुलवाने को लेकर संबंधितों से बातचीत की थी। फिर वहां से राबर्ट्सगंज शाखा में पहुंचकर बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी ली थी। रात में उन्हें न्यू सवेरा होटल में ठहराया गया।
रात का खाना खाने के बाद वह सो गए। फिर मंगलवार सुबह होटल कर्मी ने उन्हें नाश्ता दिया। अंदर ही अब्बास ने सिर्फ चाय पी और नाश्ता जस का तस पड़ा रहा। वह कमरे से बाहर भी नहीं निकले। शाम तक मंडल कार्यालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिलने पर बैंक से जुड़े लोगों के साथ ही स्वजन ने भी उनकी तलाश शुरू की।
स्थानीय बैंक शाखा के प्रबंधक के साथ अन्य कर्मी होटल में रात में ही आए और दरवाजा खटखटाया लेकिन काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। तब मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
जानकारी पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह, चौकी प्रभारी अमित सिंह होटल में आए और उनके कमरे का दरवाजा तोड़वाया। शव को पंखे से उतरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीओ रणधीर मिश्रा ने बताया कि पंखे से मफलर के सहारे शव लटका था। मौके पर सुसाइड नोट मिला है जिस पर किसी लोन का जिक्र है। मृतक सिर्फ दो भाई थे। एक भाई इंफोसिस कंपनी में कार्यरत है।
