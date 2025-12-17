सोनभद्र में ग्रामीण इलाकों का सफर होगा आसान, 10 पुलों के निर्माण को मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राज्य योजना (ग्रामीण) के तहत सोनभद्र में विभिन्न संपर्क मार्गों पर प्रस्तावित लघु सेतु व पुलिया निर्माण कार्यों को शासन से प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से 10 महत्वपूर्ण स्थानों पर नए सेतु व पुलियों का निर्माण कराया जाएगा।

जिसमें गोदान नदी पर तीन करोड़ 43 लाख से पुलिया व सरंगा मार्ग पर बकहर नदी पर दो करोड़ 61 लाख रुपये से पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। मुड़ीसेमर मार्ग पर भी एक करोड़ 24 लाख रुपये से पुलिया का निर्माण कराया जाएगा।