    सोनभद्र में ग्रामीण इलाकों का सफर होगा आसान, 10 पुलों के निर्माण को मिली मंजूरी

    By Prashant Kumar Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    सोनभद्र के ग्रामीण इलाकों में अब सफर आसान हो जाएगा। जिले में 10 नए छोटे पुलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन पुलों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राज्य योजना (ग्रामीण) के तहत सोनभद्र में विभिन्न संपर्क मार्गों पर प्रस्तावित लघु सेतु व पुलिया निर्माण कार्यों को शासन से प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से 10 महत्वपूर्ण स्थानों पर नए सेतु व पुलियों का निर्माण कराया जाएगा।

    जिसमें गोदान नदी पर तीन करोड़ 43 लाख से पुलिया व सरंगा मार्ग पर बकहर नदी पर दो करोड़ 61 लाख रुपये से पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। मुड़ीसेमर मार्ग पर भी एक करोड़ 24 लाख रुपये से पुलिया का निर्माण कराया जाएगा।

    शासन की तरफ से इसके निर्माण के लिए प्रथम किस्त में आठ करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन के अनु सचिव शिव कुमार के जारी आदेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सोनभद्र में लघु सेतु निर्माण कार्यों के लिए धनराशि अवमुक्त की गई है।

    स्वीकृत कार्यों में नौडिहा से गीबरवारा संपर्क मार्ग, नाचीखुर्द संपर्क मार्ग, दोसरमा–बिहार पेढ़ मार्ग, दमडीसेमर संपर्क मार्ग, सहपुर–कम्हरिया मार्ग, हरदहवा मार्ग, बेरपुर–सागर मार्ग, बदामा मार्ग सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में आरसीसी पुलिया, बायवर्ट एवं कल्वर्ट निर्माण शामिल हैं।

    इन स्थानों पर वर्तमान में जर्जर, क्षतिग्रस्त अथवा असुरक्षित पुलियों के स्थान पर नए निर्माण कराए जाएंगे। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम, यातायात सुरक्षित और बरसात के दिनों में होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी।

    लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार शीघ्र ही निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परियोजनाओं के पूर्ण होने से सोनभद्र के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

    जनपद के जर्जर पुलिया के स्थान पर नये पुलिया निर्माण को लेकर शासन से अनुमति मिल गयी है। धन का आवंटन भी कर दिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य को शुरू कराया जाएगा।

                                                           शैलेश कुमार ठाकुर, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग।