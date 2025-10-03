Language
    यूपी में एक दिन की SDM बनीं छात्रा, कमान संभालते ही दे दिया ये बड़ा आदेश

    By Badri vishal awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:48 PM (IST)

    सीतापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को एक दिन के लिए अधिकारियों का पदभार सौंपा गया। उन्होंने कामकाज समझा और अधीनस्थों को निर्देशित किया। पुलिस टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया और पंपलेट बांटे। बालिकाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें लर्निंग लाइसेंस भी वितरित किए गए। छात्राओं को महिला हिंसा और अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

    एक दिन की एसडीएम बनीं साक्षी ने कब्जा हटाने के दिए निर्देश।

    जागरण टीम, सीतापुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को अधिकारियों का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने कामकाज समझा और अधीनस्थों को निर्देशित भी किया। वहीं, पुलिस टीमों ने सार्वजनिक स्थलों से लेकर शिक्षण संस्थानों में महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया। पंपलेट वितरित किए गए। एआरटीओ कार्यालय में बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

    मिश्रिख में यशोदा कन्या महाविद्यालय की छात्रा साक्षी तिवारी को एक दिन के लिए उपजिलाधिकारी का दायित्व सौंपा गया। तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया, विभिन्न पटल पर जानकारी ली। कार्यालय में सुनवाई की। फरियादी राजवीर सिंह ने अवैध कब्जे का प्रार्थना पत्र दिया।

    इस पर तहसीलदार मिश्रिख को निर्देशित किया कि नियमानुसार प्रकरण निस्तारित कर आख्या दें। शिकायतकर्ता रामरानी की शिकायत पर पैमाइश के निर्देश दिए। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र समेत अधिकारी उपस्थित रहे।

    वहीं, राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा खुशबू को एक दिन का तहसीलदार बनाया गया। खुशबू ने राजस्व पत्रावलियों का निरीक्षण किया। तहसील में तैनात लेखपालों के विषय में जानकारी ली।

    खैराबाद के मिशन शक्ति अभियान में ड्राइविंग माई ड्रीम्स के तहत महिला कल्याण विभाग व सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया। कहा गया कि हर बालिका को ड्राइविंग आनी चाहिए।

    यह एक ऐसा विचार है जो महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। 51 बालिकाओं को लर्निंग लाइसेंस वितरित किए गए। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी, साक्षी मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

    बालिकाओं और महिलाओं को किया जागरूक

    महमूदाबाद में मिशन शक्ति की पुलिस टीमों ने लोधासा व गोधौरी में बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक किया। सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, पंपलेट वितरित किए। सुहेल अहमद, रवींद्र कुमार, काजल सक्सेना, पूजा आदि उपस्थित रहे।

    तालगांव के परसेंडी के सरस्वती विद्या मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस टीमों ने छात्राओं को महिला हिंसा व अपराधों को लेकर जागरूक किया, पंपलेट वितरित करते हुए किसी समस्या पर तत्काल मदद प्राप्त करने की अपील की। दारोगा राम केवल, निधि, शैलेश आदि उपस्थित रहे।

