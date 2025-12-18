संवाद सूत्र, नैमिषारण्य (सीतापुर)। रेलवे ट्रैक को पार करके विद्यालय जा रही छात्रा के लिए गुरुवार सुबह कोहरा बड़ी मुसीबत बन गया। कोहरे के कारण वह ट्रैक पर ट्रेन देख नहीं पाई। ट्रेन की चपेट में आने से छात्रा के दोनों पैर कट गए। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है।

भट्ठापुरवा गांव की सिद्धा पुत्री अंबिका प्रसाद स्वर्गीय मूलचंद महतिया इंटर कालेज नैमिषारण्य में कक्षा 11 की छात्रा है। गुरुवार सुबह वह विद्यालय जा रही थीं। घना कोहरा था। वह, गांव के पास से ही निकले ट्रैक को पार कर रही थी। इसी बीच ट्रेन आ गई और सिद्धा चपेट में आ गईं। इसमें उनके दोनों पैर कट गए। लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी।

आसपास के लोगों की मदद से सिद्धा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैमिषारण्य भेजा, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने सिद्धा को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष नवनीत मिश्र ने बताया कि सिद्धा के परिवारजन इलाज को लेकर लखनऊ गए हैं। वापस आने पर उनसे पूछताछ करके घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा।