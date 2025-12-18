सीतापुर में निर्माणाधीन हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर सुपरवाइजर की मौत, प्रबंधन पर लगा हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज (एपीटीसी) के निर्माणाधीन हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर सुपरवाइजर की मौत हो गई है। सुपरवाइजर के पिता ने कार्यदायी संस्था के प्रबंधन पर किसी अन्य लोगों से धक्का दिलवाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा लिखकर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ललितपुर के तालाबपुरा के मनीष साहू अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे। उनके पिता देवी दीन साहू का आरोप है कि उनके बेटे को षड़यंत्र के तहत मंगलवार को सुबह 11 बजे निर्माणाधीन हॉस्टल का निरीक्षण करने भेजा गया।

इसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर एमएल रेड्डी और रमन्ना ने अन्य लोगों से धक्का दिलवाकर हत्या करवा दी। उनका यह भी आरोप है कि कंपनी ने मनीष को चार माह से वेतन भी नहीं दिया था। इसको लेकर मनीष अवसादग्रस्त रहते थे। वेतन को लेकर कई बार प्रबंधन से बात हुई थी। बावजूद इसके समाधान को लेकर प्रंबधन ने कोई ठोस पहल नहीं की।

कंपनी से नहीं बनी बात तो लिखाया मुकदमा घटना मंगलवार सुबह 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि मनीष की मौके पर ही मौत हो गई थी। सिर्फ चिकित्सकों की ओर से घोषणा करने की औपचारिकता बाकी रह गई थी। बावजूद इसके मनीष के परिवारजन ने न मुकदमा लिखाया और न ही तहरीर दी।