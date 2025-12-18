सीतापुर में निर्माणाधीन हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर सुपरवाइजर की मौत, प्रबंधन पर लगा हत्या का आरोप
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक निर्माणाधीन हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के कारण एक सुपरवाइजर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधन पर हत्या ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज (एपीटीसी) के निर्माणाधीन हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर सुपरवाइजर की मौत हो गई है। सुपरवाइजर के पिता ने कार्यदायी संस्था के प्रबंधन पर किसी अन्य लोगों से धक्का दिलवाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा लिखकर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है।
ललितपुर के तालाबपुरा के मनीष साहू अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे। उनके पिता देवी दीन साहू का आरोप है कि उनके बेटे को षड़यंत्र के तहत मंगलवार को सुबह 11 बजे निर्माणाधीन हॉस्टल का निरीक्षण करने भेजा गया।
इसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर एमएल रेड्डी और रमन्ना ने अन्य लोगों से धक्का दिलवाकर हत्या करवा दी। उनका यह भी आरोप है कि कंपनी ने मनीष को चार माह से वेतन भी नहीं दिया था। इसको लेकर मनीष अवसादग्रस्त रहते थे। वेतन को लेकर कई बार प्रबंधन से बात हुई थी। बावजूद इसके समाधान को लेकर प्रंबधन ने कोई ठोस पहल नहीं की।
कंपनी से नहीं बनी बात तो लिखाया मुकदमा
घटना मंगलवार सुबह 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि मनीष की मौके पर ही मौत हो गई थी। सिर्फ चिकित्सकों की ओर से घोषणा करने की औपचारिकता बाकी रह गई थी। बावजूद इसके मनीष के परिवारजन ने न मुकदमा लिखाया और न ही तहरीर दी।
चर्चा है कि परिवारजन और कंपनी का प्रबंधन प्रकरण को सुलटाने में लगा रहा। बात न बनने पर बुधवार को नगर कोतवाली में मुकदमा लिखाया है। परिवारजन ने पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है।
पग-पग पर हो रही थी सुरक्षा की अनदेखी
निर्माणाधीन भवन में पग-पग पर सुरक्षा की अनदेखी हो रही थी। बताया जा रहा है कि भवन के खुले क्षेत्र में जाल भी नहीं लगा था। अगर जाल लगा होता तो शायद सुपरवाइजर मनीष की मौत नहीं होती।
प्रथमदृष्टया सुपरवाइजर की मौत गिरने से हुई है। पिता की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा लिखा गया है। घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
अनूप शुक्ल, नगर कोतवाल।
