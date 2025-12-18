नई दुल्हन के घर न आने पर सुअर की दी बलि, दफनाने के लिए आंगन में खोदा गड्ढा; मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक नई दुल्हन के घर न आने पर अंधविश्वास में सुअर की बलि दी गई। सुअर को दफनाने के लिए घर के आंगन में गड्ढा भी खोदा गया। इस घ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। मिरदही टोला में नई दुल्हन के घर आने पर सूअर की बलि दी गई थी। इसको लेकर बदायूं के पशु प्रेमी विकेंद्र कुमार ने नगर कोतवाली में मुकदमा लिखाया है।
उनके पास इसका एक वीडियो भी है। वीडियो नगर के मिरदही टोला का बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा है कि सूअर को पटक-पटककर मारा जा रहा है। उसे दफनाने के लिए आंगन में गड्ढा पहले से खोदा गया है।
कोतवाल अनूप शुक्ल ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनयम के तहत मुकदमा लिखा गया है। आरोपित की पहचान की जा रही है। इसमें सिर्फ पांच वर्ष की सजा प्रविधान है। ऐसे में आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होगी।
