नई दुल्हन के घर न आने पर सुअर की दी बलि, दफनाने के लिए आंगन में खोदा गड्ढा; मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। मिरदही टोला में नई दुल्हन के घर आने पर सूअर की बलि दी गई थी। इसको लेकर बदायूं के पशु प्रेमी विकेंद्र कुमार ने नगर कोतवाली में मुकदमा लिखाया है।

उनके पास इसका एक वीडियो भी है। वीडियो नगर के मिरदही टोला का बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा है कि सूअर को पटक-पटककर मारा जा रहा है। उसे दफनाने के लिए आंगन में गड्ढा पहले से खोदा गया है।