    सीतापुर में छत ढलाई के समय टूटी शटरिंग, मलबे में दबकर सात मजदूर घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:43 PM (IST)

    सीतापुर के गुरसंडा गांव में एक मकान की छत ढलाई के दौरान शटरिंग की बल्ली टूटने से हादसा हो गया। इस हादसे में एक राजगीर और छह मजदूर घायल हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां से दो की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसडीएम महोली मामले की जांच करवा रहे हैं।

    शटरिंग की बल्ली टूटने से छत ढह गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। पिसावां ब्लाक के गुरसंडा गांव में मंगलवार की देर रात अवनीश अवस्थी के मकान में छत की ढलाई का कार्य चल रहा था। अचानक शटरिंग की बल्ली टूट गई, जिससे ढाली जा रही छत ढह गई। हादसे में एक राजगीर व छह मजदूर दब गए।

    मकान मालिक ने शोर मचाया तो ग्रामीण एकत्र हुए और आनन फानन मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। ग्रामीणों ने ज्ञान सागर के दीपू वर्मा, रंदीप, कुसहा के श्यामू व सेठ, कुंवरपुर के रामबाबू व विक्रम तथा नेवदिया के अनीस को मलबे से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां पहुंचाया।

    वहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। अनीस और रंदीप की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

    एसडीएम महोली देवेंद्र मिश्र ने बताया कि गुरसंडा में मकान की ढलाई के समय हादसा हुआ था। राजगीर व मजदूर घायल हुए हैं, उपचार चल रहा है। जांच करवा रहे हैं।