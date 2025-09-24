सीतापुर में छत ढलाई के समय टूटी शटरिंग, मलबे में दबकर सात मजदूर घायल

सीतापुर के गुरसंडा गांव में एक मकान की छत ढलाई के दौरान शटरिंग की बल्ली टूटने से हादसा हो गया। इस हादसे में एक राजगीर और छह मजदूर घायल हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां से दो की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसडीएम महोली मामले की जांच करवा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। पिसावां ब्लाक के गुरसंडा गांव में मंगलवार की देर रात अवनीश अवस्थी के मकान में छत की ढलाई का कार्य चल रहा था। अचानक शटरिंग की बल्ली टूट गई, जिससे ढाली जा रही छत ढह गई। हादसे में एक राजगीर व छह मजदूर दब गए।

