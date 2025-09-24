ऑफिस में घुसते ही निकाली बेल्ट… और दनादन बरसा दी, ‘गुरुजी’ ने BSA को पीटा तो VIDEO हुआ वायरल

सीतापुर के बीएसए कार्यालय में प्रधानाध्यापक ने बीएसए के साथ मारपीट की और मोबाइल तोड़ दिया। बचाव करने आए लिपिक को भी पीटा गया। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा ने उनके कार्यालय में अभद्रता की और बेल्ट से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। बीएसए कार्यालय में मंगलवार की शाम महमूदाबाद के एक प्रधानाध्यापक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) की बेल्ट से पिटाई कर दी और मोबाइल तोड़ दिया। इतना ही नहीं बचाव करने आए लिपिक को पीटा। बीएसए की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा लिखकर आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि वह अपने कार्यालय में बैठकर कार्य निपटा रहे थे। शाम चार बजे महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा कार्यालय आए और उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी।

कार्यालय में घुसते ही बेल्ट निकालकर उनके ऊपर प्रहार किए। उन्होंने किसी तरह बचाव किया। इससे हाथ में चोट आई है। इस दौरान उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और मेज पर रखी पत्रावली व कागजात फाड़ दिए। जान से मारने की धमकी भी दी।

बचाव में आए लिपिक प्रेमशंकर मौर्य से भी मारपीट की। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस कर्मियों ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। पूरी घटना सीसीकैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने बीएसए का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया है।

पिछले वर्ष भी कार्यालय में बीएसए से हो चुकी अभद्रता

जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्र ने तीन सितंबर 2024 को कार्यालय में ही बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से अभद्रता की थी और धमकाया था। बीएसए की तहरीर पर नगर कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था।