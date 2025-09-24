Language
    ऑफिस में घुसते ही निकाली बेल्ट… और दनादन बरसा दी, ‘गुरुजी’ ने BSA को पीटा तो VIDEO हुआ वायरल

    By Badri vishal awasthi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:09 PM (IST)

    सीतापुर के बीएसए कार्यालय में प्रधानाध्यापक ने बीएसए के साथ मारपीट की और मोबाइल तोड़ दिया। बचाव करने आए लिपिक को भी पीटा गया। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा ने उनके कार्यालय में अभद्रता की और बेल्ट से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

    कार्यालय में बीएसए व लिपिक को बेल्ट से पीटा, मोबाइल तोड़ा।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। बीएसए कार्यालय में मंगलवार की शाम महमूदाबाद के एक प्रधानाध्यापक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) की बेल्ट से पिटाई कर दी और मोबाइल तोड़ दिया। इतना ही नहीं बचाव करने आए लिपिक को पीटा। बीएसए की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा लिखकर आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि वह अपने कार्यालय में बैठकर कार्य निपटा रहे थे। शाम चार बजे महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा कार्यालय आए और उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी।

    कार्यालय में घुसते ही बेल्ट निकालकर उनके ऊपर प्रहार किए। उन्होंने किसी तरह बचाव किया। इससे हाथ में चोट आई है। इस दौरान उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और मेज पर रखी पत्रावली व कागजात फाड़ दिए। जान से मारने की धमकी भी दी।

    बचाव में आए लिपिक प्रेमशंकर मौर्य से भी मारपीट की। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस कर्मियों ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। पूरी घटना सीसीकैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने बीएसए का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया है।

    देखें वीडियो-

    पिछले वर्ष भी कार्यालय में बीएसए से हो चुकी अभद्रता

    जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्र ने तीन सितंबर 2024 को कार्यालय में ही बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से अभद्रता की थी और धमकाया था। बीएसए की तहरीर पर नगर कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था।

    सत्यप्रकाश मिश्र की पत्नी कुमकुमलता मिश्रा कंपोजिट विद्यालय अकबरपुर खुर्द में तैनात थीं। उन पर फर्नीचर खरीद में घपले का आरोप था। बीईओ की जांच में पुष्टि हो चुकी थी। इस मामले में सत्य प्रकाश कार्यालय आए थे।

    प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा को पूर्व में स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र जारी किया गया था। इसको लेकर वह मंगलवार को कार्यालय आए थे। वह षड़यंत्र रचकर अभद्रता व पिटाई करने आए थे। हमारे साथ अभद्रता की और लिपिक की भी पिटाई की है। उनके खिलाफ नहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

    -अखिलेश प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी।

    बेसिक शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा लिख लिया गया है। आरोपित प्रधानाध्यापक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

    -अनूप शुक्ल, प्रभारी, नगर कोतवाली।