Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Smart Meter लगाने पहुंची टीम को ग्रामीणों ने घेरा, आक्रोश देख मीटर लगाना ही कर द‍िया बंद और फ‍िर...

    By Durgesh Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    सीतापुर के गंगापुर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने का ग्रामीणों ने विरोध किया जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें मीटर के लाभ समझाए। जिले में अब तक 41000 से ज्यादा मीटर लग चुके हैं और सीतापुर वितरण खंड में सबसे ज्यादा मीटर लगे हैं। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए हुसैनगंज में नया ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    विरोध के बाद उपभोक्ता के घर स्मार्ट मीटर लगवाते उपखंड अधिकारी नगर रवि प्रकाश गौतम।- जागरण

    संवाद सूत्र, सीतापुर। पोलारिस कंपनी के कर्मी गंगापुर गांव में शुक्रवार को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंचे। मीटर लगा रही टीम का ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों में आक्रोश देख टीम के सदस्यों ने मीटर लगाना बंद कर दिया और कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी। बिजली विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर गांव पहुंचे उपखंड अधिकारी नगर रवि प्रकाश गौतम ने ग्रामीणों को स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इसके बाद करीब दस घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए। शनिवार को बिजली अधिकारियों के साथ पोलारिस कंपनी के कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए फिर गांव जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पावर कारपोरेशन विभाग की ओर से जिले में अब तक करीब 41000 से अधिक उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग की ओर से आने वाले समय में प्रत्येक उपभोक्ता के यहां स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा।

    सीतापुर वितरण खंड में लगे सर्वाधिक स्मार्ट मीटर

    अधिशासी अभियंता मीटर ने बताया कि सीतापुर वितरण खंड में 24511 अब तक सर्वाधिक लगाए गए हैं। वहीं, इसके साथ सिधौली में 8228, बिसवां में 1459 व 7434 महमूदाबाद वितरण खंड में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। जल्द से जल्द प्रत्येक उपभोक्ता के घर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कराया जाएगा।

    40 मेगावाट का लगेगा नया ट्रांसफार्मर

    बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए 220 केवी हुसैनगंज उपकेंद्र में 40 मेगावाट का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। ट्रांसमिशन के उपखंड अधिकारी शैलेंद्र मौर्य ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर लगने से उपकेंद्र की क्षमता 183 मेगावाट हो जाएगी।

    मौजूद समय पर उपकेंद्र में 40 से दो व एक 63 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। गर्मी में बढ़ती बिजली की मांग को लेकर उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। हुसैनगंज उपकेंद्र से जिले के करीब वितरण खंड के करीब 25 उपकेंद्रों का आपूर्ति दी जा रही है। कई स्थानों पर लो-वोल्टेज की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।

    गंगापुर गांव में स्मार्ट मीटर का कुछ लोग विरोध कर रहे थे। उपखंड अधिकारी के समझाने के बाद लोग स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मान गए हैं। 220 केवी हुसैनगंज में 40 मेगावाट का नया ट्रांसफार्मर लगने से काफी राहत मिलेगी।- ललित कृष्ण, अधीक्षण अभियंता-बिजली।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस ज‍िले में 30 फीट चौड़ा कि‍या जाएगा ये मार्ग, दशहरे के बाद शुरू होगा अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान