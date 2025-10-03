सीतापुर के गंगापुर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने का ग्रामीणों ने विरोध किया जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें मीटर के लाभ समझाए। जिले में अब तक 41000 से ज्यादा मीटर लग चुके हैं और सीतापुर वितरण खंड में सबसे ज्यादा मीटर लगे हैं। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए हुसैनगंज में नया ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा।

संवाद सूत्र, सीतापुर। पोलारिस कंपनी के कर्मी गंगापुर गांव में शुक्रवार को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंचे। मीटर लगा रही टीम का ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों में आक्रोश देख टीम के सदस्यों ने मीटर लगाना बंद कर दिया और कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी। बिजली विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर गांव पहुंचे उपखंड अधिकारी नगर रवि प्रकाश गौतम ने ग्रामीणों को स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इसके बाद करीब दस घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए। शनिवार को बिजली अधिकारियों के साथ पोलारिस कंपनी के कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए फिर गांव जाएंगे।

पावर कारपोरेशन विभाग की ओर से जिले में अब तक करीब 41000 से अधिक उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग की ओर से आने वाले समय में प्रत्येक उपभोक्ता के यहां स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा।

सीतापुर वितरण खंड में लगे सर्वाधिक स्मार्ट मीटर अधिशासी अभियंता मीटर ने बताया कि सीतापुर वितरण खंड में 24511 अब तक सर्वाधिक लगाए गए हैं। वहीं, इसके साथ सिधौली में 8228, बिसवां में 1459 व 7434 महमूदाबाद वितरण खंड में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। जल्द से जल्द प्रत्येक उपभोक्ता के घर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कराया जाएगा।

40 मेगावाट का लगेगा नया ट्रांसफार्मर बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए 220 केवी हुसैनगंज उपकेंद्र में 40 मेगावाट का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। ट्रांसमिशन के उपखंड अधिकारी शैलेंद्र मौर्य ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर लगने से उपकेंद्र की क्षमता 183 मेगावाट हो जाएगी।