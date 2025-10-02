सीतापुर में त्योहारों के दौरान जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के पांच प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने की योजना है जिसकी शुरुआत विजयादशमी के बाद होगी। लालबाग से कोतवाली मार्ग को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे राहगीरों को सुविधा होगी। ई-रिक्शा का डायवर्जन किया जाएगा और अस्थाई पार्किंग बनाई जाएगी।

संवाद सूत्र, सीतापुर। इस बार त्योहार पर लोगों को जाम की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर के पांच मार्गों को चिह्नित किया गया है। विजयादशमी के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इन मार्गों पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएंगे। प्रथम चरण में लालबाग से कोतवाली मार्ग पर अतिक्रमण हटेगा। इसके बाद यह मार्ग करीब 30 फीट चौड़ा दिखेगा। इससे राहगीरों को काफी सहूलियत मिलेगी।

त्योहार के दौरान नगरवासियों को जाम की समस्या से न जूझना पड़े इसको लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सिटी मजिस्ट्रेट कृष्ण नंद तिवारी ने नगर पालिका व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटाने के लिए मार्गों को चिह्नित करने पर विचार विमर्श किया।

उन्होंने बताया कि आगामी पर्व धनतेरस, दीपावली पर बाजार में लोगों की काफी भीड़ रहती है। बाजार आने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसको लेकर तैयार शुरू कर दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि लालबाग से कोतवाली, आंख अस्पताल मार्ग, ट्रांसपोर्ट चौराहा, जिला अस्पताल व हसन अली चौराहा जाने वाले मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।