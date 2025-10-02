Language
    यूपी के इस ज‍िले में 30 फीट चौड़ा कि‍या जाएगा ये मार्ग, दशहरे के बाद शुरू होगा अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान

    By Durgesh Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    सीतापुर में त्योहारों के दौरान जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के पांच प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने की योजना है जिसकी शुरुआत विजयादशमी के बाद होगी। लालबाग से कोतवाली मार्ग को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे राहगीरों को सुविधा होगी। ई-रिक्शा का डायवर्जन किया जाएगा और अस्थाई पार्किंग बनाई जाएगी।

    जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के पास फुटपाथ पर अतिक्रमण।- जागरण

    संवाद सूत्र, सीतापुर। इस बार त्योहार पर लोगों को जाम की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर के पांच मार्गों को चिह्नित किया गया है। विजयादशमी के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इन मार्गों पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएंगे।  प्रथम चरण में लालबाग से कोतवाली मार्ग पर अतिक्रमण हटेगा। इसके बाद यह मार्ग करीब 30 फीट चौड़ा दिखेगा। इससे राहगीरों को काफी सहूलियत मिलेगी।

    त्योहार के दौरान नगरवासियों को जाम की समस्या से न जूझना पड़े इसको लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सिटी मजिस्ट्रेट कृष्ण नंद तिवारी ने नगर पालिका व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटाने के लिए मार्गों को चिह्नित करने पर विचार विमर्श किया।

    उन्होंने बताया कि आगामी पर्व धनतेरस, दीपावली पर बाजार में लोगों की काफी भीड़ रहती है। बाजार आने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसको लेकर तैयार शुरू कर दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि लालबाग से कोतवाली, आंख अस्पताल मार्ग, ट्रांसपोर्ट चौराहा, जिला अस्पताल व हसन अली चौराहा जाने वाले मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।

    अतिक्रमण से संकरे हो गए मार्ग

    प्रशासन की ओर से जिन मार्गों को चिह्नित किया है वह बाजार, अस्पताल व अन्य प्रमुख स्थान जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग हैं। अतिक्रमण के चलते यह संकरे हो गए हैं। त्योहार से पहले इन पांचों मार्गों से अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा। विजय सेठ ने बताया कि सुबह और रात में मार्ग करीब 30 फीट के चौड़े दिखाई देते हैं। सुबह दस बजे के बाद अतिक्रमण के चलते यह मार्ग सिर्फ 20 फीट रह जाते हैं।

    ई-रिक्शा का रहेगा डायवर्जन

    यातायात प्रभारी फरीद अहमद ने बताया कि आगामी पर्व को देखते हुए ई-रिक्शा का पूरी तरह से डायवर्जन रहेगा। त्योहार पर नगर में अस्थाई पार्किंग भी बनाने की तैयारी है।

    आगामी पर्व को लेकर नगर में विजयादशमी के बाद पांच मार्गों से अतिक्रमण हटाने का प्लान है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस व नगर पालिका परिषद के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। - कृष्णानंद तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट।

