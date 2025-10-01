Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस ज‍िले में 80 एकड़ जमीन पर बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क, तीन ज‍िलों के क‍िसानों को म‍िलेगा फायदा

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:24 PM (IST)

    सीतापुर के महमूदाबाद में सेमरी कताई मिल की 80 एकड़ जमीन पर औद्योगिक पार्क बनेगा। सरकार ने यह जमीन यूपीसीडा को दी है जो लेआउट तैयार कर रही है। इस पार्क से सीतापुर बहराइच और बाराबंकी के किसानों को फायदा होगा। यहाँ 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ लगने की संभावना है जिससे 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सेमरी में परिवहन की अच्छी सुविधा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    महमूदाबाद के सेमरी में बंद पड़ी कताई मिल।- जागरण

    संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। सेमरी कताई मिल की 80 एकड़ जमीन पर औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को जमीन हंस्तानांतरित कर दी गई है।  यूपीसीडा की ओर से जमीन का सर्वे करके लेआउट तैयार किया जा रहा है। औद्योगिक पार्क बनने से सीतापुर, बहराइच और बाराबंकी के किसानों को भी फायदा मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेमरी में उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड की सूत मिल वर्ष 1985 में चली थी। इस मिल का धागा जिले के दरी उद्योग के साथ ही विभिन्न प्रांतों में बुनकरी में उपयोग किया जाता है। आपूर्ति बांग्लादेश तक होती थी। वर्ष 2001 में सेमरी सूत मिल बंद हो गई। मिल की मशीनों को भी बेच दिया गया। इसके बाद इसे दोबारा संचालित किए जाने की कवायद कई बार की गई।

    बावजूद इसके मिल को दोबारा नहीं चलाया जा सका। सरकार ने मिल की करीब 80 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला किया है। इसके लिए जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को दे दी गई है। यूपीसीडा के अभियंताओं ने जमीन का सर्वे कर लिया है। लेआउट बनाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि सूत मिल की जमीन पर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

    लगेंगी 100 से अधिक इकाइयां

    सेमरी औद्योगिक क्षेत्र में 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयां लगाए जाने की संभावना है। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त संजय सिंह ने बताया कि सेमरी औद्योगिक क्षेत्र में एग्रीबेस औद्योगिक इकाइयों की अधिकता रहेगी। इनमें 20 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी मिलेगा। इसके अलावा सीतापुर, बहराइच और बाराबंकी के किसानों को भी फायदा मिलेगा।

    परिवहन में नहीं आएगी समस्या

    महमूदाबाद का सेमरी यातायात के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सेमरी चौराहे से लखनऊ के साथ ही बाराबंकी और बहराइच को मार्ग जाते हैं। वहीं, एक मार्ग सदरपुर की तरफ जाता है। इसके चल ते यहां स्थापित होने वाली इकाइयों तक कच्चा माल पहुंचाने और उत्पादों को बाहर भेजने में आसानी रहेगी।

    शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को जमीन दे दी गई है। जमीन का सर्वे कर लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए लेआउट तैयार किया जा रहा है। - राजीव कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल), यूपीसीडा।

    यह भी पढ़ें- Technical Education: बायोटेक्नालाजी और फार्मा क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा मदद