    सीतापुर में दर्दनाक हादसा: मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:05 AM (IST)

    सीतापुर के अटरिया रेलवे स्टेशन के पास सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। मालगाड़ी की चपेट में आने से 32 वर्षीय त्रिरतन गौतम की मौके पर ही मौत हो गई। त्र ...और पढ़ें

    त्रिरतन गौतम, फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। अटरिया रेलवे स्टेशन के पास सोमवार रात मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई।

    कस्बा अटरिया निवासी 32 वर्षीय त्रिरतन गौतम पुत्र गजोधर गौतम सोमवार रात रेलवे पटरी के रास्ते अटरिया स्टेशन से नीलगांव क्रॉसिंग की ओर जा रहे थे।

    इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिवारजन ने शव की पहचान त्रिरतन गौतम के रूप में की।

    अटरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि परिवारजन की सूचना पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

