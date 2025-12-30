Language
    फर्जी वोटर बनाने से इनकार करने पर कोटेदार के बेटे की दबंगई, BLO को पीटा; फाड़े प्रपत्र

    By Jitendra Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    औरैया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी वोटर बनाने से इनकार करने पर एक बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को कोटेदार के बेटे और उसके साथियों ने पीटा। अ ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण औरैया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो चुके सर्वे के दौरान कोटेदार के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर अजीतमल के बल्लापुर निवासी बीएलओ को पीट दिया। बीएलओ से उसने फर्जी वोटर बनाने का दबाव बनाया था।

    इनकार किए जाने पर मारपीट कर दी। प्रपत्रों को फाड़ दिया। धमकी देकर आरोपित चले गए। सोमवार दोपहर फफूंद
    थाना क्षेत्र के मुड़ैना रामदत्त गांव में यह घटना हुई। रात करीब साढ़े आठ बजे थाने में तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया गया।

    वहीं मामले का संज्ञान जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने लिया है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही।

    प्राथमिक विद्यालय मड़ैया मल्लाहन में सहायक अध्यापक आलोक पुत्र सुभाष चंद्र शुक्ला की ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगी है। फफूंद क्षेत्र के मुड़ैना रामदत्त गांव के बूथ संख्या-49 के तहत मतदाताओं की सूची को लेकर कार्य कर रहे हैं।

    आलोक का आरोप है कि दोपहर में कार्य के दौरान क्षेत्र में आए कोटेदार के बेटे प्रखर उर्फ काजू व उपल पांडेय समेत तीन से चार लोग फर्जी वोट को शामिल किए जाने का दबाव बनाने लगा। कहा कि यदि नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा।

    इन बातों का विरोध किया तो आरोपितों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। अभिलेखों को छीन लिया और प्रपत्रों में ज्यादातर को फाड़ दिया। कुछ कागज छीनकर ले जाने का आरोप आलोक ने लगाया। उन्होंने आरोपितों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी।

    जिसमें नामजद लोगों के साथ अज्ञात का जिक्र करते हुए पूरा घटनाक्रम बताया। थानाध्यक्ष जय प्रकाश पाल का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। सरकारी कार्यों में बांधा डालने मारपीट के मामला है। आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डीएम डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि मामला संज्ञान में है।

