    'बहन जी...बच्चे और पति आपके हैं', महिला पुलिस ने कही ऐसी बात की सुनकर गदगद हो गई पत्नी

    By Durgesh Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:05 PM (IST)

    सीतापुर में पुलिस ने चौराहों पर सुरक्षा अभियान चलाया जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। महिला थाना प्रभारी ने हेलमेट के महत्व पर जोर दिया। मिशन शक्ति के तहत 41 वाहनों का चालान किया गया और जुर्माना वसूला गया। एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और जाति-धर्म के स्लोगन वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई।

    अभियान के दौरान पुलिस ने हेलमेट लगाने की अपील की।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। प्रदेशभर में पुलिस की तरफ से चौराहों पर लोगों की सुराक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं, चेकिंग के दौरान महिला पुलिस की बात ने पत्नी का दिल जीत लिया।

     बहन जी...बच्चे और पति आपके हैं। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन न चलाने दें। यह बात रविवार को वाहन चेकिंग के दौरान महिला थाना प्रभारी इतुल चौधरी ने एक बाइक पर बच्चों व पति समेत लोगों के साथ सवार महिला से कही।

    मिशन शक्ति के तहत रविवार को पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। दोपहर एक बजे से नगर के कोट चौराहे पर चलाए गए अभियान के तहत करीब 41 वाहनों का चालान किया गया।

    इसके साथ ही चालान के दौरान 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। चेकिंग के दौरान एंटी रोमियो टीम की प्रभारी पूजा कटियारा ने पैदल भ्रमण कर रहीं महिलाओं से संवाद कर उन्हें हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।

    वहीं कोट चौराहा पर चेकिंग के दौरान कई वाहन ऐसे मिले जिन पर जाति व धर्म विशेष लिखे स्लोगन दिखाई दिए। टीम ने मौके पर ही ऐसे वाहनों से मिटवा दिया गया है।

    साथ ही ऐसे लोगों पर पुलिस ने जुर्माना भी लगाया। जांच कर रही पुलिस टीम को देखकर भाग रहे बाइक सवारों का पीछा करके महिला सिपाही ने चालान किया।

    आज कलेक्ट्रेट में बैठक करेंगे डीएम

    जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोल पंप संचालकों के साथ जिलाधिकारी अभिषेक आनंद बैठक करेंगे। पंप संचालकों को अभियान का कड़ाई से पालन कराने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।

