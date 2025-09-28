यूपी में गांव के बाद अब शहरों में भी मंडराया संदिग्ध ड्रोन, उड़ते देख इलाके में मचा हड़कंप

रायबरेली में ड्रोन कैमरों की उड़ान से लोगों में दहशत है। लोग इसे चोरी की घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि चोर पहले ड्रोन से रेकी करते हैं। शनिवार रात कई इलाकों में ड्रोन दिखे जिससे अफरा-तफरी मच गई। प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले में बीते कुछ समय से ड्रोन कैमरों की उड़ान ने लोगों की नींद हराम कर दी है। इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों से हुई और अब शहर में भी इसका असर दिखने लगा है। उड़ान भरते इन ड्रोन को लोग चोरी की घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि चोर पहले ड्रोन के जरिए क्षेत्र की रेकी करते हैं फिर एक मकान चिन्हित कर उसे अपना निशाना बनाते हैं।

लोगों का कहना है कि ड्रोन दिखाई देने की ये घटनाएं अफवाह हों या फिर शरारत, प्रशासन को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे लोगों में व्याप्त दहशत का माहौल खत्म हो सके। शनिवार की देर रात शहर के अहिया रायपुर, गल्ला मंडी, मिल एरिया की कांशीराम कॉलोनी व भदोखर में लोगों ने ड्रोन उड़ते हुए देखे। गल्ला मंडी के जुबैर अहमद, कमरुन निशा, उजैफा, काशी राम कालोनी के ताहिर, महताब आदि का कहना है कि देर रात अचानक घरों के ऊपर ड्रोन कैमरे उड़ते दिखाई दिए, जिससे अफरा तफरी मच गई।

इसके बाद दहशत में लोग पूरी रात जागकर घरों की रखवाली करने को मजबूर हो गए। साथ ही बीच बीच लोग एक-दूसरे को सतर्क करते नजर आए। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों जैसे डीह, जगतपुर आदि में ड्रोन देखे जाने व देर रात आने वाले अज्ञात लोगों को चोर समझकर मारने पीटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं।

सलोन में चोर के धोखे में लोगों एक सरकारी कर्मचारी को पीट दिया। वहीं ऊंचाहार कस्बे में शनिवार की देर शाम हुई चोरी की वारदात में भी लोगों के मुताबिक कुछ देर पहले ही उसी क्षेत्र में ड्रोन कैमरा उड़ता दिखाई दिया था।