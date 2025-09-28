विकसित यूपी 2047 के लिए 12.50 लाख लोगों ने दिए सुझाव, इन जिलों से आए सबसे ज्यादा फीडबैक

उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में 12.50 लाख सुझाव मिले हैं। शिक्षा और कृषि क्षेत्र में सुधार पर लोगों ने अधिक जोर दिया है। सरकार इन सुझावों से विजन डाक्यूमेंट बनाएगी और अच्छे सुझावों को पुरस्कृत करेगी। इस अभियान में सभी वर्गों ने भाग लिया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में चलाए जा रहे 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047 अभियान' के तहत अब तक 12.50 लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से लगभग 9.50 लाख ग्रामीण क्षेत्रों से और तीन लाख शहरी क्षेत्रों से आए हैं। युवा, महिला, किसान, छात्र और वरिष्ठ नागरिक सभी वर्गों ने इसमें भागीदारी की है।

आम जन की राय एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए विकसित पोर्टल (samarthuttarpradesh.up.gov.in) बनाया गया है। सबसे ज्यादा राय शिक्षा क्षेत्र के लिए आई है। लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों को और मजबूत किया जाए और शिक्षा को डिजिटल तरीके से आगे बढ़ाया जाए।