विकसित यूपी 2047 के लिए 12.50 लाख लोगों ने दिए सुझाव, इन जिलों से आए सबसे ज्यादा फीडबैक
उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में 12.50 लाख सुझाव मिले हैं। शिक्षा और कृषि क्षेत्र में सुधार पर लोगों ने अधिक जोर दिया है। सरकार इन सुझावों से विजन डाक्यूमेंट बनाएगी और अच्छे सुझावों को पुरस्कृत करेगी। इस अभियान में सभी वर्गों ने भाग लिया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में चलाए जा रहे 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश
आम जन की राय एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए विकसित पोर्टल (samarthuttarpradesh.up.gov.in) बनाया गया है। सबसे ज्यादा राय शिक्षा क्षेत्र के लिए आई है। लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों को और मजबूत किया जाए और शिक्षा को डिजिटल तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
कृषि क्षेत्र पर भी बड़ी संख्या में सुझाव मिले हैं, जिसमें किसानों को और सुविधाएं देने और बंद पड़ी चीनी मिलें चालू करने जैसी बातें प्रमुख है।
सुझाव देने में महराजगंज, संभल, सोनभद्र, कानपुर देहात और गोरखपुर सबसे आगे हैं। वहीं, इटावा, फिरोजाबाद, ललितपुर, महोबा और संतकबीर नगर सबसे पीछे हैं।
सरकार इन सुझावों का विश्लेषण कर 'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' का विजन डाक्यूमेंट तैयार करेगी। इसमें आम जनता की राय सीधे तौर पर शामिल होगी, ताकि विकास योजनाएं जमीनी जरूरतों से जुड़ कर आगे बढ़ सकें। सर्वाधिक अच्छे सुझावों को जनपद और प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा।
