सीतापुर में रंजिश में हत्या करने के आरोपी के घर तोड़फोड़ में दो घायल, पुलिस कर रही मामले जांच
सीतापुर के थानगांव में लोधनपुरवा के रूपलाल की हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया। शव मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने आरोपी अनीस के घर तोड़फोड़ की जिसमें अनीस की मां और बेटी घायल हो गईं। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है।
संवाद सूत्र, थानगांव (सीतापुर)। लोधनपुरवा के एक व्यक्ति की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया था। रविवार को शव गांव पहुंचा तो परिवारजन ने हत्यारोपित के घर तोड़फोड़ की। इसमें आरोपित की मां व बेटी जख्मी हो गई।
शनिवार को लोधनपुरवा के रूपलाल का शव नाले में मिला था। पुत्री शिवानी ने बताया था कि एक व्यक्ति पिता को निमंत्रण में जाने के लिए बुलाने आया था। उसके साथ चले गए थे।
पुलिस ने रंडाकोडर के रामप्रसाद व अनीस को गिरफ्तार कर किया है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो आक्रोशित परिवारजन आरोपित अनीस के घर पहुंचे और दीवार व दरवाजा तोड़ दिया। जिससे अनीस की मां शकीना व बेटी रसीमुन घायल हो गए।
सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। घायलों को सीएचसी इलाज के लिए भेजा, फिर शव का अंतिम संस्कार करवाया।
थानाध्यक्ष थानगांव विमल गौतम ने बताया कि शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। दोनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। रंजिश में हत्या की बात सामने आ रही है।
