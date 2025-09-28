सीतापुर में रंजिश में हत्या करने के आरोपी के घर तोड़फोड़ में दो घायल, पुलिस कर रही मामले जांच

सीतापुर के थानगांव में लोधनपुरवा के रूपलाल की हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया। शव मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने आरोपी अनीस के घर तोड़फोड़ की जिसमें अनीस की मां और बेटी घायल हो गईं। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है।

संवाद सूत्र, थानगांव (सीतापुर)। लोधनपुरवा के एक व्यक्ति की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया था। रविवार को शव गांव पहुंचा तो परिवारजन ने हत्यारोपित के घर तोड़फोड़ की। इसमें आरोपित की मां व बेटी जख्मी हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें