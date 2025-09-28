लखनऊ-कानपुर रोड पर झपकी आने से खंभे में टकराई डीसीएम, चालक की दर्दनाक की मौत

संवाद सूत्र, बंथरा। लखनऊ-कानपुर रोड पर बंथरा थाने के पास शनिवार देर रात चालक को झपकी आने से तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के खंभे में टकरा गई। केबिन में फंसकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को केबिन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

कानपुर देहात के गजनेर निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद इरफान डीसीएम चलाते थे। शनिवार की रात वह डीसीएम लखनऊ से कानपुर जा रहे थे।