लखनऊ-कानपुर रोड पर झपकी आने से खंभे में टकराई डीसीएम, चालक की दर्दनाक की मौत

संवाद सूत्र, बंथरा। लखनऊ-कानपुर रोड पर बंथरा थाने के पास शनिवार देर रात चालक को झपकी आने से तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के खंभे में टकरा गई। केबिन में फंसकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को केबिन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
कानपुर देहात के गजनेर निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद इरफान डीसीएम चलाते थे। शनिवार की रात वह डीसीएम लखनऊ से कानपुर जा रहे थे।
बंथरा थाने से करीब दो सौ मीटर पहले एनबीआरआई के पास उन्हें झपकी आने लगी। इस बीच अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई। घटना में डीसीएम का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक उसी में फंस गया।
घटना में इरफान की मौत हो गई। पुलिस ने परिवार को सूचना दी है। वहीं, घटना के बाद कुछ देर तक यातायात भी बाधित रहा। क्रेन की मदद से पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को किनारे कराया। इसके बाद यातायात सामान्य हो गया।
