महिलाओं से चेन छीनने का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, 12 जिलों में कई मामलों में दर्ज है मुकदमा

सीतापुर में पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोपी लखीमपुर के एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी पर कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह कमलापुर इलाके में है। भागने की कोशिश में उसने पुलिस पर गोली चलाई जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने चेन छीनने की बात कबूल की है।

संवाद सूत्र सीतापुर। महिलाओं से चेन छीनने के आरोपित लखीमपुर निवासी बदमाश को शुक्रवार की रात पुलिस ने कमलापुर के मैगना मिल के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर जिले के साथ लखनऊ, बाराबंकी, बागपत सहित करीब 12 जिलों में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं।

नगर कोतवाली के सिविल लाइन में रिश्तेदारी में आई महिला से एक सितंबर को चेन लूटने की घटना हुई थी। महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर एसओजी प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह व पुलिस टीम सक्रिय थी।