महिलाओं से चेन छीनने का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, 12 जिलों में कई मामलों में दर्ज है मुकदमा
सीतापुर में पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोपी लखीमपुर के एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी पर कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह कमलापुर इलाके में है। भागने की कोशिश में उसने पुलिस पर गोली चलाई जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने चेन छीनने की बात कबूल की है।
संवाद सूत्र सीतापुर। महिलाओं से चेन छीनने के आरोपित लखीमपुर निवासी बदमाश को शुक्रवार की रात पुलिस ने कमलापुर के मैगना मिल के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर जिले के साथ लखनऊ, बाराबंकी, बागपत सहित करीब 12 जिलों में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं।
नगर कोतवाली के सिविल लाइन में रिश्तेदारी में आई महिला से एक सितंबर को चेन लूटने की घटना हुई थी। महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर एसओजी प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह व पुलिस टीम सक्रिय थी।
शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे कमलापुर के मैगना मिल के पास स्कूटी से जा रहे व्यक्ति को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर वह भागने लगा। पुलिस के पीछा करने पर पर फायर कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसओजी प्रभारी ने भी फायर की, जोकि आरोपित के पैर में लगी। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा में इलाज करवाया जा रहा है।
एसओजी प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपित लखीमपुर के गोला के पुनर्भुग्रंट इस्लामनगर का शमशेर है। उसने नगर के साथ ही अन्य स्थानों पर महिलाओं से चेन छीनने की बात स्वीकार की है।
उन्होंने बताया कि आरोपित पर लखनऊ, बाराबंकी, बागपत, हापुड़ सहित विभिन्न जिलों में करीब 12 मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान महिला आरक्षी डाली रानी, मधु सिंह, साधना सिंह के साथ कमलापुर थाना प्रभारी प्रदीप सिंह आदि रहे।
