आजम खान को लेकर सरकार का रुख अभी भी सख्त, स्वागत में पहुंचे सपाइयों के 73 वाहनों का कटा चालान
सीतापुर जेल से आज़म खान की रिहाई के दौरान प्रशासन सख्त रहा। किसी भी सपा नेता या कार्यकर्ता को जेल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने 73 वाहनों का चालान किया और उन पर जुर्माना लगाया। रामपुर से आए समर्थकों के कारण जेल रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर सरकार का रुख आगे भी सख्त रहने वाला है। यह रिहाई के दौरान प्रशासन की सख्ती से साफ हो गया है। प्रशासन ने एक भी नेता और सपा कार्यकर्ता को जेल परिसर में पैर नहीं रखने दिया। सपा कार्यकर्ताओं के 73 वाहनों को चालान भी किया गया। सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव, विधायक अनिल वर्मा सहित रामपुर, मुरादाबाद व शाहजहांपुर से समर्थक मंगलवार सुबह से ही जेल परिसर के आसपास एकत्र हो गए थे, लेकिन पुलिस ने किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी।
रामपुर से बड़ी संख्या में आजम के समर्थक सीतापुर पहुंचे थे। इसके चलते जेल रोड पर यातायात प्रभावित हो रहा था। सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़े किए गए थे। सीओ सिटी विनायक गोपाल भोसले के निर्देश पर यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने 73 वाहनों के चालान किए। एक लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया।
अखिलेश यादव ने साधा निशाना
वहीं, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा को कारागार जाते समय पुलिस ने रोक लिया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि भाजपा सरकार में हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। सीतापुर में सपा का झंडा लगी गाड़ियों का चालान कर दिया गया। सपा का झंडा लगी गाड़ी अगर पार्किंग में भी खड़ी होती है तो भी सरकार चालान करवा देती है।
