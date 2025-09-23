Language
    Azam Khan बसपा में होंगे शामि‍ल? जेल से बाहर आते ही अपना अगला कदम कर द‍िया क्‍ल‍ियर

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:17 PM (IST)

    जेल से रिहा होने के बाद आज़म खान ने बसपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि वे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। रामपुर जाते समय सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह-जगह स्वागत किया। उन्होंने जेल में बिताए समय पर भी संक्षिप्त टिप्पणी की और कहा कि जेल में किसी से फोन पर बात करने की अनुमति नहीं थी।

    जेल से रिहा होने के बाद रामपुर में पहुंचकर समर्थकों का अभिवादन करते आजम खान।- जागरण

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। सीतापुर से रामपुर जाते समय मीडिया से बातचीत में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के सवाल पर सिर्फ इतना बोले कि अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, पहले सेहत को सही करेंगे। उनके बाद कोई निर्णय लेंगे।

    लगभग दो वर्ष से सीतापुर जेल में बंद आजम खान को मंगलवार को रिहा होने के बाद रामपुर जा रहे थे। यहां बरेली मोड़, तिलहर व कटरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन आजम ज्यादा देर नहीं रुके। उन्होंने कार से ही सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बरेली की सीमा पर मीडिया से हुई बातचीत में उनसे जेल में बिताए गए समय पर सवाल पूछा गया तो जवाब में इतना ही कहा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है...।

    बसपा में शामिल होने को लेकर चल रहीं अटकलों पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते। यह पूछे जाने पर कि क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव से कोई बात हुई, उन्होंने जवाब दिया कि जेल में किसी से भी फोन पर बात करने की अनुमति नहीं थी। सक्रिय राजनीति में अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर आजम खान ने कहा कि पहला अपना इलाज कराएंगे। सेहत ठीक होने के बाद ही अगला कदम तय करेंगे।

    बरेली मोड़ पर आजम खान का स्वागत करने वालों में जिलाध्यक्ष तनवीर खां, महानगर अध्यक्ष रामकुमार भोजवाल, सैयद रिजवान, सपा लोहिया वाहिनी अध्यक्ष उत्पल सिंह आदि मौजूद रहे। तिलहर में पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा व कटरा में सपा नेताओं ने भी उनका स्वागत किया गया। लेकिन आजम कहीं भी कार से नहीं उतरे।

