सिद्धार्थनगर में उज्बेकिस्तान की महिला बंदी की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। उजबेकिस्तान की महिला बंदी की हालत बिगड़ गयी है। उसका मेडिकल कालेज में उपचार चल रहा है। भारत-नेपाल सीमा के बढ़नी बार्डर से उसे पांच दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उसके पास भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला था।

28 दिसंबर को भारत में बिना वैध दस्तावेज भारत में रहने के आरोप में एसएसबी और पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल में निरुद्ध रहने के दौरान वह लगातार मानसिक तनाव में नजर आ रही थी। जेल प्रशासन के अनुसार बंदी शुरू से ही सदमे की स्थिति में थी और किसी से ठीक से संवाद भी नहीं कर पा रही थी।