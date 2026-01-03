गोरखपुर में 50 लाख की नकदी से खुला हवाला नेटवर्क का राज, पुलिस खंगाल रही मोबाइल डिटेल्स

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन रोड पर 50 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी के साथ पकड़े गए राजीव जायसवाल से पूछताछ में हवाला नेटवर्क की कई अहम परतें सामने आयीं।आरोपित ने बताया कि वह पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले भी तीन बार गोरखपुर से बड़ी रकम लेकर फरेंदा तक पहुंचा चुका है।

हर बार उसे इस काम के बदले पांच हजार रुपये कमीशन मिलता था। अब पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त जांच इस बात पर केंद्रित है कि यह नकदी किसकी थी, कहां से आती थी और किसे दी जानी थी।

पूछताछ में राजीव ने बताया कि यह बैग फरेंदा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति को वह रकम सौंप देता। इसके बाद वह बस से डुमरियागंज लौट जाता।पुलिस को शक है कि यह रकम किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संगठित हवाला नेटवर्क के जरिए इधर-उधर की जा रही नकदी है, जिसे छोटे-छोटे कैरियर के जरिए सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर कराया जा रहा है।

जांच के दौरान पुलिस ने राजीव का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। काल डिटेल रिकार्ड, वाट्सएप चैट और लोकेशन हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसे निर्देश कौन देता था, स्कूटी सवार युवक कौन थे और फरेंदा में जिसे रकम दी जाती थी, उसका नेटवर्क किससे जुड़ा है।

धर्मशाला बाजार और आसपास के इलाकों में लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि स्कूटी सवार युवकों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन युवकों तक पहुंचते ही पूरे नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं।आयकर विभाग की टीम भी समानांतर जांच कर रही है।