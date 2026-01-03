गोरखपुर में नए वर्ष की भीड़ को निशाना बनाने आईं 34 महिलाओं समेत 40 गिरफ्तार, खास प्लान बनाकर पुलिस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए वर्ष के मौके पर नौकायन क्षेत्र व बाजार में उमड़ी भारी भीड़ को निशाना बनाकर चोरी, लूट और डकैती की बड़ी साजिश रचने आए गिरोह को पुलिस ने समय रहते धर दबोचा। रामगढ़ताल और कैंट थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 34 महिलाओं समेत कुल 40 आरोपितों को पकड़ा गया।

उनके पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाले औजार, भय पैदा करने के लिए नकली जीव-जंतु और एक चारपहिया वाहन बरामद हुआ।शुक्रवार को दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भज दिया गया। पुलिस के अनुसार, नए वर्ष पर नौकायन क्षेत्र में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पहले से सतर्कता बढ़ाई गई थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर इस गिरोह को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपित अलग-अलग जिलों से संगठित होकर गोरखपुर पहुंचे थे और भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं को अपना शिकार बनाने की योजना थी।

आरोपितों के खिलाफ डकैती की योजना बनाने और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।पुलिस जांच में पता चला कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था। आरोपित पहले अपने चारपहिया वाहन को धार्मिक या पर्यटक स्थल से कुछ दूरी पर खड़ा करते थे।

इसके बाद पुरुष और महिलाएं मिलकर उन महिलाओं को चिन्हित करते थे, जो कीमती आभूषण पहने अकेली होती थीं। बातचीत में भरोसा जीतकर उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ने का झांसा दिया जाता और फिर वाहन में बैठाते ही डराकर आभूषण उतरवा लिए जाते थे।