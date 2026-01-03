गोरखपुर में नए वर्ष की भीड़ को निशाना बनाने आईं 34 महिलाओं समेत 40 गिरफ्तार, खास प्लान बनाकर पुलिस ने की कार्रवाई
गोरखपुर पुलिस ने नए वर्ष पर नौकायन क्षेत्र में चोरी और लूट की बड़ी साजिश रचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। रामगढ़ताल और कैंट पुलिस की संयुक्त का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए वर्ष के मौके पर नौकायन क्षेत्र व बाजार में उमड़ी भारी भीड़ को निशाना बनाकर चोरी, लूट और डकैती की बड़ी साजिश रचने आए गिरोह को पुलिस ने समय रहते धर दबोचा। रामगढ़ताल और कैंट थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 34 महिलाओं समेत कुल 40 आरोपितों को पकड़ा गया।
उनके पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाले औजार, भय पैदा करने के लिए नकली जीव-जंतु और एक चारपहिया वाहन बरामद हुआ।शुक्रवार को दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, नए वर्ष पर नौकायन क्षेत्र में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पहले से सतर्कता बढ़ाई गई थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर इस गिरोह को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपित अलग-अलग जिलों से संगठित होकर गोरखपुर पहुंचे थे और भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं को अपना शिकार बनाने की योजना थी।
आरोपितों के खिलाफ डकैती की योजना बनाने और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।पुलिस जांच में पता चला कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था। आरोपित पहले अपने चारपहिया वाहन को धार्मिक या पर्यटक स्थल से कुछ दूरी पर खड़ा करते थे।
इसके बाद पुरुष और महिलाएं मिलकर उन महिलाओं को चिन्हित करते थे, जो कीमती आभूषण पहने अकेली होती थीं। बातचीत में भरोसा जीतकर उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ने का झांसा दिया जाता और फिर वाहन में बैठाते ही डराकर आभूषण उतरवा लिए जाते थे।
कई मामलों में यह लोग आटो में तीन-चार की संख्या में बैठ जाते थे और रास्ते में नकली सांप, छिपकली या किसी नुकीली वस्तु से डराकर ध्यान भटकाते हुए आभूषण चोरी कर लेते थे।पुलिस के अनुसार गिरोह के पास से पांच पेचकश, पांच चाकू, चार रबर के नकली सांप, पांच रबर की छिपकलियां और एक चारपहिया वाहन बरामद हुआ।
पकड़े गए आरोपित गोरखपुर, संतकबीरनगर, अंबेडकरनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, जौनपुर,सुल्तानपुर और कुशीनगर जिलों के निवासी हैं। एक बाल अपचारी (महिला) को पुलिस अभिरक्षा में लेकर किशोर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया।
इनकी हुई गिरफ्तारी
रामगढ़ताल थाना पुलिस ने गोला के कोहरा बुजुग निवासी विष्णु,शैलेन्द्र कुमार,शक्ति कुमार,कैंपियरगंज के शिवपुर चौराहा निवासी खुशबू पत्नी विशाल, बड़हलगंज के लोना निवासी किरन पत्नी रमेश, सीमा पत्नी विशाल,पूनम पत्नी हरचर, खुशबू पत्नी गुलशन, सिधुआपार की सोनी पत्नी मोहन,कोहड़ा बुजुर्ग की शोभा पत्नी साधु, सिद्धार्थनगर जिले के लोटन बाजार निवासी बबीता पुत्री भगवानदास, शकुन्तला पत्नी स्व. बबलू्र, बस्ती जिले के रुधौली स्थित महुआ निवासी शिवानी पत्नी पंकज, संतकबीनगर जिले के खलीलाबाद, मीरगंज की अनीता पत्नी रंजीत, धनघटा के मुंडेरा निवासी सरोज पत्नी राममिलन, नैना पत्नी गोविन्द,अमरहा निवासी आरती पुत्री मसना, रूपा पत्नी राकेश, बउरहवा निवासी मनीषा पत्नी गुड्डू, प्रीति पत्नी जितेंद्र, दुधारा के अमेलहाव निवासी शीला पत्नी संतोष, माहनपार की किरन पत्नी मिठाईलाल, जंगल मुंडेरवा की गुड्डी पुत्री बृजमोहन, सरोजा पत्नी बैजू, विमला देवी पत्नी बृजमोहन, बगहिया की राधिका पत्नी करन, मुंडेरा की गुडिया पत्नी विशाल,देवरिया के गौरी बाजार निवासी अंजली पत्नी पवन, सिरजम की पूजा पत्नी आशुतोष, बलिया के रसड़ा स्थित नरायनपुर की नेहा पत्नी अजीत, कुशीनगर के कप्तानगंज स्थित अवरही निवासी सोनी पत्नी अमेरिका, मऊ जिले के घोषी स्थित बड़ा गांव की किरन पत्नी चंदन, अंबेडकरनगर जिले के हंसवर स्थित सेमउर खानपुर की शिल्पा पत्नी सोनू व कैंट पुलिस ने मऊ जिले के कोपागंज स्थित सिकटिया निवासी सरोज देवी पत्नी गुड्डू, मुस्कान देवी पत्नी अरुण हरिजन, विनिता देवी पत्नी हीरा हरिजन, गोविंद पुत्र बाबूलाल,दक्षिण टोला की बीमा पत्नी गोविद, जौनपुर की सरपतहा स्थित रीना देवी पत्नी इंदू हरिजन, सुल्तानपुर के कादीपुर स्थित करपी रामपुर की रहने वाली लक्ष्मीना देवी पत्नी पिंटू हरिजन शामिल हैं।
नए वर्ष पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के कारण यह गिरोह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। आगे भी पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर इसी तरह की सतर्कता बरती जाएगी, ताकि आमजन सुरक्षित रह सके।
- अभिनव त्यागी,एसपी सिटी
