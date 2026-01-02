UP से तस्करी के जरिये नेपाल जा रही 50 बोरी यूरिया जब्त, चालक गिरफ्तार
सिद्धार्थनगर में 50वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल सीमा पर तस्करी के प्रयास को विफल किया। बसंतपुर गांव के पास एक पिकअप वाहन से नेपाल ले जाई जा रही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सीमा पर तस्करी के प्रयास को नाकाम करते हुए 50 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी महादेव बुजुर्ग के जवानों ने पिकअप वाहन पर लदी 50 बोरी अवैध यूरिया खाद जब्त की है। यह कार्रवाई ढेबरुआ थाने के बसंतपुर गांव के पास की गई, जहां से खाद को नेपाल ले जाने की तैयारी थी।
उप कमांडेंट एसएसबी भूपेंद्र ने बताया कि बुधवार देर शाम सूचना मिली थी कि बसंतपुर गांव के पास एक पिकअप वाहन खड़ा है, जिसमें यूरिया लदा हुआ है और उसे नेपाल ले जाने की योजना है। सूचना मिलते ही एसएसबी के जवान मौके पर पहुंचे और पिकअप को कब्जे में लेकर तलाशी ली।
जांच के दौरान वाहन से 50 बोरी यूरिया खाद बरामद की गई। पकड़े गए चालक की पहचान रामदास यादव निवासी मदरहवा, थाना इटवा के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वह कठेला से पिकअप पर 50 बोरी यूरिया लोड कर बसंतपुर गांव के रास्ते नेपाल सीमा पार करते हुए नेपाल के बहादुरगंज ले जा रहा था।
एसएसबी जवानों ने आवश्यक कार्रवाई के बाद पिकअप वाहन, बरामद यूरिया खाद और पकड़े गए चालक को बढ़नी कस्टम कार्यालय को सुपुर्द कर दिया। कस्टम विभाग द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
