UP से तस्करी के जरिये नेपाल जा रही 50 बोरी यूरिया जब्त, चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सीमा पर तस्करी के प्रयास को नाकाम करते हुए 50 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी महादेव बुजुर्ग के जवानों ने पिकअप वाहन पर लदी 50 बोरी अवैध यूरिया खाद जब्त की है। यह कार्रवाई ढेबरुआ थाने के बसंतपुर गांव के पास की गई, जहां से खाद को नेपाल ले जाने की तैयारी थी।

उप कमांडेंट एसएसबी भूपेंद्र ने बताया कि बुधवार देर शाम सूचना मिली थी कि बसंतपुर गांव के पास एक पिकअप वाहन खड़ा है, जिसमें यूरिया लदा हुआ है और उसे नेपाल ले जाने की योजना है। सूचना मिलते ही एसएसबी के जवान मौके पर पहुंचे और पिकअप को कब्जे में लेकर तलाशी ली।