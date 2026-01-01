सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार कार का कहर, महिला की मौत, आठ घायल

संवाद सूत्र, बर्डपुर। बुधवार की रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त कार को मौके पर ही पकड़ लिया।

नगर पंचायत कपिलवस्तु के तिलकपुर वार्ड नंबर एक निवासी सुंदरी देवी (पत्नी स्वर्गीय रामवृक्ष) रात करीब आठ बजे घर से मुख्य मार्ग की ओर जा रही थीं। जैसे ही वह कच्ची सड़क पर पहुंचीं, तभी कार संख्या यूपी 32 डीएल 2050 का चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए विपरीत दिशा से आया और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुंदरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं।

घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा घायल महिला को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। घर लौटने के कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई। शव के घर पहुंचते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई।