सिद्धार्थनगर SIR: 15 लाख से अधिक प्रपत्र संकलित, 31 दिसंबर से दावा-आपत्ति शुरू
सिद्धार्थनगर में 1 जनवरी 2026 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा हुआ। 15 लाख से अधिक मतदाताओं के प्रपत्र संकलित किए गए,
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। अहर्ता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की गणना अवधि 26 दिसंबर 2025 को पूर्ण हो गई। इस अवधि में सभी मतदाताओं को अपना गणना प्रपत्र भरकर बूथ स्तरीय अधिकारी को देना था, जिसे अधिकारी द्वारा अभिलेखीय रूप में दर्ज किया गया।
जनपद में कुल 19 लाख 61 हजार 872 मतदाताओं के सापेक्ष 15 लाख 62 हजार 970 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए। जांच के दौरान 77 हजार 495 मतदाता मृत पाए गए। एक लाख चार हजार 299 मतदाता अनुपस्थित मिले।
एक लाख 65 हजार 751 मतदाता अन्यत्र स्थानांतरित पाए गए तथा 41 हजार 650 मतदाता दोहरी प्रविष्टि वाले पाए गए। इसके अतिरिक्त नौ हजार 725 मतदाताओं ने अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया। इस प्रकार जनपद में कुल तीन लाख 98 हजार 920 मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी स्थिति संदिग्ध श्रेणी में आती है।
एकत्र किए गए 15 लाख 62 हजार 970 मतदाताओं में से 13 लाख 41 हजार 457 मतदाताओं का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से स्वयं अथवा उनके माता–पिता या दादा–दादी के आधार पर पूरा कर लिया गया है। शेष मामलों में परीक्षण की कार्यवाई जारी है।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके उपरांत 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि रहेगी। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 28 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है। प्रत्येक पात्र नागरिक से अपील है कि वह प्रकाशित सूची की सावधानी से जांच करे और निर्धारित अवधि में आवश्यक सुधार के लिए दावा या आपत्ति अवश्य दर्ज कर उसे ठीक कराएं।
-शिवशरणप्पा जीएन, जिलाधिकारी
