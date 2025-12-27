सिद्धार्थनगर SIR: 15 लाख से अधिक प्रपत्र संकलित, 31 दिसंबर से दावा-आपत्ति शुरू

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। अहर्ता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की गणना अवधि 26 दिसंबर 2025 को पूर्ण हो गई। इस अवधि में सभी मतदाताओं को अपना गणना प्रपत्र भरकर बूथ स्तरीय अधिकारी को देना था, जिसे अधिकारी द्वारा अभिलेखीय रूप में दर्ज किया गया।

जनपद में कुल 19 लाख 61 हजार 872 मतदाताओं के सापेक्ष 15 लाख 62 हजार 970 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए। जांच के दौरान 77 हजार 495 मतदाता मृत पाए गए। एक लाख चार हजार 299 मतदाता अनुपस्थित मिले।

एक लाख 65 हजार 751 मतदाता अन्यत्र स्थानांतरित पाए गए तथा 41 हजार 650 मतदाता दोहरी प्रविष्टि वाले पाए गए। इसके अतिरिक्त नौ हजार 725 मतदाताओं ने अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया। इस प्रकार जनपद में कुल तीन लाख 98 हजार 920 मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी स्थिति संदिग्ध श्रेणी में आती है।