    सिद्धार्थनगर में 269 करोड़ की लागत से बनेगा नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, भूमि अधिग्रहण भी जल्द होगा शुरू

    By Prashant Kumar Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:26 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में बर्डपुर से पिपरहवा तक 9.4 किमी लंबा नार्थ-साउथ कारीडोर 268.95 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। इसकी फाइल शासन में स्वीकृति के लिए पहुंच ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नार्थ-साउथ कारीडोर के निर्माण से संबंधित फाइल शासन में पहुंच गई है। वित्तीय कमेटी के समक्ष यह फाइल प्रस्तुत की जाएगी। यहां से फाइल पास होने के बाद शासन में धन आवंटन के लिए इसे पेश किया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर 268.95 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

    बर्डपुर से अलीगढ़वा बार्डर तक कारीडोर का निर्माण कराया जाएगा। फोर लेन का 9.4 किमी लंबा कारीडोर बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में सदर विधायक श्यामधनी राही ने वार्ता की। मुख्यमंत्री को इस कारीडोर निर्माण होने वाले लाभ को भी बताया था।

    बर्डपुर-पिपरहवा कारीडोर के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। यह कारीडोर फोर लेन का होगा। शासन ने इसके सर्वेक्षण कार्य को शुरू कर दिया है। इसका नाम नार्थ-साउथ कारीडोर रखा गया है। लखनऊ से आई टीम के साथ पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अभियंता टीम ने करीब एक सप्ताह पूर्व इसका सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया।

    इस परियोजना पर आने वाले खर्च का आंकलन करने के बाद उसका आगण किया। प्रथम चरण का कार्य पूरा होने के बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस चरण में परियोजना को स्वीकृति प्राप्त करने से लेकर धन आवंटन का कार्य किया जा रहा है। यह चरण पूरा होने के बाद मुआवजा देने और अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी।

    बौद्ध सर्किट में हो रहा नार्थ-साउथ कारीडोर का निर्माण
    बौद्ध सर्किट में बर्डपुर से पिपरहवा तक 9.4 किमी लंबा नार्थ-साउथ कारीडोर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। इस कारीडोर के निर्माण से बौद्ध पर्यटकों को सुविधा होगी। वह सीधे कपिलवस्तु स्तूप तक पहुंच सकेंगे। बर्डपुर से पिपरहवा तक इसका निर्माण होगा। सर्वेक्षण टीम ने बर्डपुर-कपिलवस्तु रोड के पूर्वी ओर भूमि का नापजोख किया। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड कमल किशोर ने कहा कि नार्थ-साउथ कारीडोर निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। इसकी फाइल स्वीकृति के शासन में भेज दी गई है।

    इस मद में खर्च होगा धान (करोड़ में)
    मद- धनराशि
    विद्युत शिफ्टिंग- 1.20
    वन विभाग- 4.00
    जलनिगम- 0.91
    भूमि मुआवजा- 80.86
    आवास मुआवजा- 24.57
    कारीडोर निर्माण- 157.41

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर बर्डपुर-पिपरहवा कारीडोर के निर्माण के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने इसे संज्ञान में लेने के बाद कार्ययोजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया। फोर लेन का कारीडोर बनने के बाद इस क्षेत्र में तेजी से पर्यटन उद्योग विकसित होगा। क्षेत्र के लोगों के रोजगार के नए मार्ग खुलेंगे। जल्द ही इस परियोजना पर धन आवंटित कराया जाएगा -श्यामधनी राही, सदर विधायक