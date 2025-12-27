Language
    Siddharth Nagar News: इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में लगी भीषण आग, नकदी समेत लाखों का सामान खाक

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर के भवानीगंज में अर्बन इलेक्ट्रॉनिक जोन नामक दुकान में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी इस आग में 15 वाशिंग मशीन, 18 कूलर, 18 फ्रिज सहि ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, भवानीगंज। अज्ञात कारणों से एक इलेक्ट्रानिक सामान की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे नकदी समेत लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि दुकान के भीतर रखा अधिकांश स्टाक पूरी तरह नष्ट हो गया।

    यह घटना भवानीगंज थाना क्षेत्र के बयारा ट्यूबवेल चौराहे की है। गांव निवासी मो. आकिब पुत्र अफजल खान की यहां अर्बन इलेक्ट्रानिक जोन नाम से दुकान है। शुक्रवार की देर रात दुकान में अचानक आग लग गई। शनिवार सुबह आसपास के लोग जगे तो दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया।

    इसकी सूचना तत्काल दुकान मालिक को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने शटर खोलकर स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था।

    आग की चपेट में आकर दुकान में रखी 15 वाशिंग मशीन, 18 कूलर, 18 फ्रिज, पालीकेब व हैवेल्स कंपनी के वायर, अन्य वायरिंग उपकरण, प्रेस, मिक्सर, गीजर सहित कई कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए।

    दुकान मालिक मो. आकिब ने बताया कि आग की इस घटना में करीब तीन से चार लाख रुपये की नकदी समेत कुल लगभग 23 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है।

    घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष भवानीगंज बृजेश सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी है और आग लगने के कारणों की छानबीन की जा रही है।