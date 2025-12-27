Siddharth Nagar News: इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में लगी भीषण आग, नकदी समेत लाखों का सामान खाक

संवाद सूत्र, भवानीगंज। अज्ञात कारणों से एक इलेक्ट्रानिक सामान की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे नकदी समेत लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि दुकान के भीतर रखा अधिकांश स्टाक पूरी तरह नष्ट हो गया।



यह घटना भवानीगंज थाना क्षेत्र के बयारा ट्यूबवेल चौराहे की है। गांव निवासी मो. आकिब पुत्र अफजल खान की यहां अर्बन इलेक्ट्रानिक जोन नाम से दुकान है। शुक्रवार की देर रात दुकान में अचानक आग लग गई। शनिवार सुबह आसपास के लोग जगे तो दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसकी सूचना तत्काल दुकान मालिक को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने शटर खोलकर स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था।