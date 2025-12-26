Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में मतदाता सूची शुद्धता पर जोर देने का आदेश, लापरवाही बरतने पर पर होगी कार्रवाई

    By Pappu Rizvi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में एसडीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक हुई। इसका मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    मतदाता सूची शुद्धता पर जोर देने का आदेश।

    जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। तहसील सभागार में शुक्रवार को उपजिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण को लेकर समस्त बीएलओ के साथ एक आवश्यक बैठक दो पालियों में आयोजित की गई। जिसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची दावा-आपत्ति दावा, आपत्ति सत्र में मतदाता सूची की शुद्धता पर खास ध्यान देना था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम ने बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि आलेख्य प्रकाशन के बाद मतदाता सूची से संबंधित जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनकी निष्पक्षता और गंभीरता से जांच की जाए।

    उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं हो सका है तो उसे अविलंब दर्ज कराया जाए। यदि किसी पंचायत में मृत व्यक्तियों के नाम अभी भी मतदाता सूची में अंकित हैं तो उन्हें तत्काल कटवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

    चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित बीएलओ की जवाबदेही तय की जाएगी। मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जा चुका है।

    इसके पश्चात 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे तथा सूची में रह गई किसी भी त्रुटि या विसंगति को दुरुस्त करने का पूरा अवसर मतदाताओं को मिलेगा।

    उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप मतदाता सूची को शत-प्रतिशत शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

    तहसीलदार रविकुमार यादव, नायब तहसीलदार विष्णु प्रसाद सिंह, एबीएसए अशोक कुमार सिंह तथा बीडीओ डॉ. विनोद मणि त्रिपाठी, अजय पाठक, अभिषेक कुमार, सौरभ चौरसिया सहित सभी संबंधित बीएलओ उपस्थित रहे।