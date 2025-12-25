Siddharthnagar News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शाहिद खान के रूप में हुई है, जो उस्का थाना क्षेत्र के परसा महापात्र गांव का निवासी बताया जा रहा है।

बुधवार की रात करीब आठ बजे वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

युवक को किस परिस्थिति में चोट लगी, इसका अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। प्रारंभ में उसकी पहचान भी नहीं हो सकी थी, बाद में स्वजन के माध्यम से उसकी शिनाख्त हुई।