Siddharthnagar News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शाहिद खान के रूप में हुई है, जो उस्का थाना क्षेत्र के परसा महापात्र गांव का निवासी बताया जा रहा है।
बुधवार की रात करीब आठ बजे वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
युवक को किस परिस्थिति में चोट लगी, इसका अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। प्रारंभ में उसकी पहचान भी नहीं हो सकी थी, बाद में स्वजन के माध्यम से उसकी शिनाख्त हुई।
घटना की सूचना मिलने पर सीओ सदर विश्वजीत सौरयान और सदर थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू की। मृतक स्वजन ने यह भी कहा है कि युवक की मृत्यु मारपीट के चलते हुई है।
हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि युवक को लगी चोटों के कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।
