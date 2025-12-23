Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिद्धार्थनगर में चोरों ने तोड़ा एटीएम, मशीन के पुर्जे भी क्षतिग्रस्त, पुलिस जांच में जुटी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में चोरों ने एक एटीएम को तोड़ दिया और मशीन के पुर्जों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना से इलाके ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। चोरों ने सुनियोजित तरीके से एक एटीएम को निशाना बनाते हुए उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। मशीन के कई पुर्जे टूटे हुए मिले हैं। एटीएम में नकदी थी या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। एटीएम संचालक के जिम्मेदार कर्मचारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है। पुलिस जांच में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बढ़या चौराहे पर स्थित इंडिया वन कंपनी का एटीएम चौबीस घंटे खुला रहता है। इसकी रखवाली के लिए कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। सोमवार की रात चोरों ने एटीएम कक्ष में धावा बोल दिया।

    मंगलवार सुबह जब आसपास के दुकानदार दुकानें खोलने पहुंचे तो कक्ष का कांच का दरवाजा टूटा मिला और शटर आधा खुला था। यह देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। एटीएम के अंदर मशीन के पुर्जे टूटे मिले।

    खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि एटीएम में नकदी थी या नहीं और यदि थी तो चोर उसे ले जाने में सफल हुए या नहीं। प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया राजेश तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। एटीएम संचालक को बुलाया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।