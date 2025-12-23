सिद्धार्थनगर में चोरों ने तोड़ा एटीएम, मशीन के पुर्जे भी क्षतिग्रस्त, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। चोरों ने सुनियोजित तरीके से एक एटीएम को निशाना बनाते हुए उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। मशीन के कई पुर्जे टूटे हुए मिले हैं। एटीएम में नकदी थी या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। एटीएम संचालक के जिम्मेदार कर्मचारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है। पुलिस जांच में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बढ़या चौराहे पर स्थित इंडिया वन कंपनी का एटीएम चौबीस घंटे खुला रहता है। इसकी रखवाली के लिए कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। सोमवार की रात चोरों ने एटीएम कक्ष में धावा बोल दिया। मंगलवार सुबह जब आसपास के दुकानदार दुकानें खोलने पहुंचे तो कक्ष का कांच का दरवाजा टूटा मिला और शटर आधा खुला था। यह देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। एटीएम के अंदर मशीन के पुर्जे टूटे मिले।