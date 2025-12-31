सिद्धार्थनगर में 6.30 करोड़ की लागत से बनेगी योगमाया मंदिर की सड़क, धर्माथ कार्य योजना में होगा चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जोगिया ब्लाक के योगमाया मंदिर जाने वाली सड़क अब निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने इसके निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है। धन भी अवमुक्त कर दिया है। 1.60 किमी लंबी सड़क का 6.30 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा।



जोगिया ब्लाक क्षेत्र में स्थित योगमाया मंदिर की क्षेत्रीय श्रद्धालुओं में मान्यता है। यहां पर श्रद्धालु मुंडन संस्कार और अन्य कई धर्माथ कार्यों को संपन्न कराते हैं। नवरात्र में यहां पर दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन-पूजन कार्य के लिए आते हैं। सदर विधायनसभा के विधायक श्यामधनी राही ने इस परियोजना को शासन में दिया।