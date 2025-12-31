नए साल के जश्न में किए हुड़दंग तो जाएंगे हवालात, हाेटल, रेस्तरां सहित प्रमुख जगहों पर रहेगी नजर

जागरण संवाददाता, पडरौना। नए साल के जश्न के दौरान अगर किसी ने हुड़दंग किया तो उसकी जगह हवालात में होगी। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए चेतावनी है कि वे सड़कों पर धूम-धड़ाका व अवांछनीय गतिविधि न करें। जिले में 20 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर पुलिस तैनात रहेगी। पुलिस ने 31 दिसंबर की शाम से लेकर एक जनवरी तक सुरक्षा व्यवस्था के खास प्रबंध किए हैं। ऐसे में नए साल पर धूम-धड़ाका से पहले सावधान हो जाइए।

वर्ष 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए मंगलवार से ही तैयारियां शुरू हो गईं हैं। युवाओं ने अपने-अपने तरीके से जश्न मनाने का प्लान बनाया है। इसे देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई है। शांति व्यवस्था भंग न हो इसके लिए एसपी केशव कुमार ने थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही मंदिर, पार्क, स्नान घाट सहित कुल 20 स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर भीड़ जुटने की संभावना है। इसलिए बुधवार की शाम से बुद्ध स्थली, पनियहवा आदि जगहों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। कसया व हाटा कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं।

क्योंकि इसी इलाके में अधिकतर होटल, रेस्तरां मौजूद है। नए साल पर शराब पीकर लोग इन इलाकों में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के साथ ही स्टंट करते हैं। ऐसे में इलाके में चिह्नित प्वांइट पर पुलिस व यातायात विभाग की टीम ब्रेथ इन्हेलाइजर के साथ मौजूद रहेगी। तीन सवारी करने वालों की भी धरपकड़ होगी।