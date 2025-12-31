Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल के जश्न में किए हुड़दंग तो जाएंगे हवालात, हाेटल, रेस्तरां सहित प्रमुख जगहों पर रहेगी नजर

    By Pradumn Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:11 PM (IST)

    पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग रोकने के लिए कुशीनगर में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 20 चिन्हित स्थानों पर पुलिस बल ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्टंट व तीन सवारी चलने वालों की होगी धरपकड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, पडरौना। नए साल के जश्न के दौरान अगर किसी ने हुड़दंग किया तो उसकी जगह हवालात में होगी। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए चेतावनी है कि वे सड़कों पर धूम-धड़ाका व अवांछनीय गतिविधि न करें। जिले में 20 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर पुलिस तैनात रहेगी। पुलिस ने 31 दिसंबर की शाम से लेकर एक जनवरी तक सुरक्षा व्यवस्था के खास प्रबंध किए हैं। ऐसे में नए साल पर धूम-धड़ाका से पहले सावधान हो जाइए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ष 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए मंगलवार से ही तैयारियां शुरू हो गईं हैं। युवाओं ने अपने-अपने तरीके से जश्न मनाने का प्लान बनाया है। इसे देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई है। शांति व्यवस्था भंग न हो इसके लिए एसपी केशव कुमार ने थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

    इसके साथ ही मंदिर, पार्क, स्नान घाट सहित कुल 20 स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर भीड़ जुटने की संभावना है। इसलिए बुधवार की शाम से बुद्ध स्थली, पनियहवा आदि जगहों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। कसया व हाटा कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं।

    क्योंकि इसी इलाके में अधिकतर होटल, रेस्तरां मौजूद है। नए साल पर शराब पीकर लोग इन इलाकों में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के साथ ही स्टंट करते हैं। ऐसे में इलाके में चिह्नित प्वांइट पर पुलिस व यातायात विभाग की टीम ब्रेथ इन्हेलाइजर के साथ मौजूद रहेगी। तीन सवारी करने वालों की भी धरपकड़ होगी।

    यह भी पढ़ें- कुशीनगर में नए साल पर कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी, तीन दिन का ऑरेंज अलर्ट

    सीसी कैमरे से होगी निगरानी
    नए साल पर कुशीनगर में आस-पास के जनपदों के अलावा बिहार से भी लोग आते हैं। पुलिस इसे लेकर पहले से ही नागरिकों से जारी निर्देश के पालन का अपील कर रही। एहतियात के तौर पर प्रमुख जगहों पर सीसी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस की एक विशेष टीम इसके जरिये नजर रखेगी। अगर कहीं पर किसी तरह की कोई गड़गड़ी या कानून का उल्लंघन होता है, तो पुलिस की यह टीम तत्काल मौके पर होगी। समूचे जनपद को अलग-अलग जोन में विभाजित कर हर जोन के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गईं हैं।

    नए साल की खुशियों की आड़ में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगें। तीन सवारी करने वाले, स्टंट करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। नागरिकों से कानून के अनुपालन की अपील की जा रही। हुड़दंग करने वालाें की जगह हवालात होगी।

    -

    -केशव कुमार,एसपी