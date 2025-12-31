कुशीनगर में नए साल पर कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी, तीन दिन का ऑरेंज अलर्ट

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। लगातार पांच दिनों से आसमान से शीत की हो रही वर्षा के बीच सूर्य देव के दर्शन न होने से ठंड ने पूरी जोर से शिकंजा कसा है। इसका असर यह हुआ कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 21.3 की जगह 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 9.5 की जगह 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक साथ आई इस गिरावट ने लोगों को गलन भरी ठंड से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की मानें तो यही कड़ाके की ठंड नव वर्ष का भी स्वागत करेगी। तीन दिनों का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो 31 दिसंबर, एक व दो जनवरी को कोल्ड डे रहेगा। घने कोहरे संग सर्द हवा सांसद में डालेगी।

मौसम विज्ञानी श्रुति वी सिंह ने बताया कि, भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 15-23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8-11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह और शाम के समय सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 96 - 99 प्रतिशत व 68-71 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है।

तीन से आठ किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवा चलने की भी संभावना है। मुख्य रूप से कोहरा संग ठंडी हवाएं चलेंगी। इसको लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में नव वर्ष के पहले दिन लोगों के उल्लास के साथ ठंडी भी जश्न मनाएगी। दूसरी ओर ठंड के बढ़ते दायरे के बीच अलाव के इंतजाम अब नाकाफी पड़ने लगे हैं।