गैंगेस्टर एक्ट के आरोपित के घर रामपुर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, कोर्ट में पेश ना होने पर होगी ये कार्रवाई

संवाद सहयोगी, टांडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व एफटीसी द्वितीय, कुशीनगर न्यायालय ने गैंगेस्टर एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपित के खिलाफ घर पर नोटिस चस्पा किया है। मामला थाना तरया सुजान पडरौना जिला कुशीनगर से संबंधित है। जिसमें आरोपित के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। जिसमें आरोपित फरार चल रहा है।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नगर के मुहल्ला नज्जुपुरा निवासी रिजवान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो सके। नोटिस में उल्लेख करते हुए लौटाया गया कि आरोपित अपने निवास स्थान पर नहीं पाया गया, तथा वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार छिपता फिर रहा है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय किया कि आरोपित जानबूझकर न्यायालय की प्रक्रिया से बच रहा है।