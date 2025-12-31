सिद्धार्थनगर रोजगार मेले में युवाओं को मिला अवसर, छह को सौंपे गए नियुक्ति पत्र
सिद्धार्थनगर के मौलाना आजाद पीजी कॉलेज में एक रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसमें आठ निजी कंपनियों ने भाग लिया और 676 युवाओं ने पंजीकरण कराया। चयन प्रक्रि ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भवानीगंज। क्षेत्र के मौलाना आजाद पीजी कॉलेज बायताल में निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, लखनऊ के निर्देश पर जिला सेवायोजन कार्यालय, कौशल विकास मिशन तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिद्धार्थनगर के तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में निजी क्षेत्र की आठ कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कुल 676 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से चयन प्रक्रिया के बाद छह युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
कार्यक्रम का शुभारंभ डुमरियागंज विधायक सैय्यदा खातून ने किया। उन्होंने कहा कि डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के मौलाना आजाद पीजी कॉलेज में रोजगार मेला लगने से स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने का अवसर मिला है। ऐसे आयोजनों से युवाओं को न केवल नौकरी मिलती है, बल्कि वे कार्यकुशलता और अनुभव भी प्राप्त करते हैं, जो भविष्य में आगे बढ़ने में सहायक होता है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सेवायोजन अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल पाती, ऐसे में युवाओं को निजी क्षेत्र में भी अवसर तलाशने चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
यह भी पढ़ें- सिद्धार्थनगर में 6.30 करोड़ की लागत से बनेगी योगमाया मंदिर की सड़क, धर्माथ कार्य योजना में होगा चौड़ीकरण
कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एखलाक हुसैन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से यह मेला आयोजित किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में कॉलेज परिसर में और बड़े स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।
रोजगार मेले के दौरान विधायक ने चयनित छह युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में राजेश वर्मा, गुफरान मलिक, नदीम अहमद, मलिक इकबाल, यूसुफ, काजी महमूद अहमद, उमैर अहमद, वामिक अहमद, सत्यदेव दूबे, हरेंद्र यादव, संतोष मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।