सिद्धार्थनगर में दो स्वर्ण व्यवसायियों के यहां से लाखों की चोरी, पुलिस की रात्रि गश्त पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थ नगर। ठंड के मौसम में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार की रात चोरों ने दो स्वर्ण व्यवसायियों की दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी को अंजाम दिया। एक किराना दुकान का ताला भी तोड़ा गया, हालांकि वहां चोर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके।

इटवा थाना क्षेत्र के परसा मैना चौराहे पर बरगदवा निवासी बलराम सोनी की सर्राफा दुकान स्थित है। रात में दुकान बंद कर घर जाने के बाद चोरों ने कुंडी काटकर शटर उठाया और दुकान के अंदर रखे आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब दो लाख रुपये की चोरी हुई है। इसी चौराहे पर इटवा निवासी विजय सोनी की श्रीराम ज्वैलर्स नामक दुकान है। यहां चोर दुकान के पीछे लगी ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और लगभग 90 हजार से एक लाख रुपये मूल्य के आभूषण चोरी कर ले गए।